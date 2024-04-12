«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?

Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Какая линейка ваших медикаментов, лекарств в приоритете? Кстати, используете ли вы полный цикл при производстве?

Дмитрий Дашкун, заместитель директора по качеству ООО «Фортива Мед»:

Да, естественно, наше предприятие создавалось изначально как предприятие полного цикла. Основная идея, основное зерно – это препараты пульмонологического характера. Наверное, самой уникальной и интересной нашей лекарственной формой я бы назвал аэрозоли для ингаляций. Потому как мы единственные в стране и третьи среди стран СНГ, кто выпускает аэрозоль для ингаляций по полному циклу производства. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы же принесли с собой какие-то образцы? Дмитрий Дашкун:

Аэрозоли для ингаляций – я могу рассказать только как о лекарственной форме в соответствии с регуляторными требованиями. Наталья Надольская:

Что принесли?

Дмитрий Дашкун:

Хотел бы представить еще один интересный продукт, тоже аэрозоль – это «Пантенол АЭРО». Его уникальность в том, что, пантенола у нас много на рынке, но он единственный в Беларуси, который зарегистрирован как лекарственное средство, а не как косметическое. Это гарантирует более высокое качество, подтвержденное в том числе клиническими исследованиями. Наталья Надольская:

Иногда косметические средства продаются в аптеках – это тоже может сбить с толку. Дмитрий Дашкун:

Поэтому лекарственный «Пантенол АЭРО» в виде аэрозоля, тем более к предстоящему летнему сезону, очень даже хорошая альтернатива. Наталья Надольская:

Можно сказать, что есть какая-то продукция, которой вы по праву можете гордиться, которая представляет ваш бренд?