«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?
Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Какая линейка ваших медикаментов, лекарств в приоритете? Кстати, используете ли вы полный цикл при производстве?
Дмитрий Дашкун, заместитель директора по качеству ООО «Фортива Мед»:
Да, естественно, наше предприятие создавалось изначально как предприятие полного цикла. Основная идея, основное зерно – это препараты пульмонологического характера. Наверное, самой уникальной и интересной нашей лекарственной формой я бы назвал аэрозоли для ингаляций. Потому как мы единственные в стране и третьи среди стран СНГ, кто выпускает аэрозоль для ингаляций по полному циклу производства.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы же принесли с собой какие-то образцы?
Дмитрий Дашкун:
Аэрозоли для ингаляций – я могу рассказать только как о лекарственной форме в соответствии с регуляторными требованиями.
Наталья Надольская:
Что принесли?
Дмитрий Дашкун:
Хотел бы представить еще один интересный продукт, тоже аэрозоль – это «Пантенол АЭРО». Его уникальность в том, что, пантенола у нас много на рынке, но он единственный в Беларуси, который зарегистрирован как лекарственное средство, а не как косметическое. Это гарантирует более высокое качество, подтвержденное в том числе клиническими исследованиями.
Наталья Надольская:
Иногда косметические средства продаются в аптеках – это тоже может сбить с толку.
Дмитрий Дашкун:
Поэтому лекарственный «Пантенол АЭРО» в виде аэрозоля, тем более к предстоящему летнему сезону, очень даже хорошая альтернатива.
Наталья Надольская:
Можно сказать, что есть какая-то продукция, которой вы по праву можете гордиться, которая представляет ваш бренд?
Дмитрий Дашкун:
Как я уже ранее сказал, аэрозоли для ингаляций – это уникальный цикл производства, который достаточно специфический. По нему есть отдельные требования, параметры, которые надо соблюдать. Они непростые, но команда наших специалистов успешно справилась с задачей. На данный момент мы уже выпускаем несколько лекарственных препаратов этой лекарственной формы. Главное достоинство этой лекарственной формы – это очень быстрое наступление терапевтического эффекта за счет высокой биологической доступности. Этот параметр похож на препараты внутривенного и внутримышечного действия, потому как препарат непосредственно при применении попадает сразу в легкие. Соответственно, это его основное достоинство и хорошая перспектива на рынке. Также он компактен, удобен в применении и достаточно стабилен, долгосрочен.
Юрий Святокум:
По контролю качества как работает ваша система? Вы все зарегламентировали, я так понимаю?
Дмитрий Дашкун:
Да, у нас жесткий регламент.
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