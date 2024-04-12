Прямой эфир

«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?

12 апреля 2024 20:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Какая линейка ваших медикаментов, лекарств в приоритете? Кстати, используете ли вы полный цикл при производстве?

«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?-1

Дмитрий Дашкун, заместитель директора по качеству ООО «Фортива Мед»:
Да, естественно, наше предприятие создавалось изначально как предприятие полного цикла. Основная идея, основное зерно – это препараты пульмонологического характера. Наверное, самой уникальной и интересной нашей лекарственной формой я бы назвал аэрозоли для ингаляций. Потому как мы единственные в стране и третьи среди стран СНГ, кто выпускает аэрозоль для ингаляций по полному циклу производства.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы же принесли с собой какие-то образцы?

Дмитрий Дашкун:
Аэрозоли для ингаляций – я могу рассказать только как о лекарственной форме в соответствии с регуляторными требованиями.

Наталья Надольская:
Что принесли?

«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?-4

Дмитрий Дашкун:
Хотел бы представить еще один интересный продукт, тоже аэрозоль – это «Пантенол АЭРО». Его уникальность в том, что, пантенола у нас много на рынке, но он единственный в Беларуси, который зарегистрирован как лекарственное средство, а не как косметическое. Это гарантирует более высокое качество, подтвержденное в том числе клиническими исследованиями.

Наталья Надольская:
Иногда косметические средства продаются в аптеках – это тоже может сбить с толку.

Дмитрий Дашкун:
Поэтому лекарственный «Пантенол АЭРО» в виде аэрозоля, тем более к предстоящему летнему сезону, очень даже хорошая альтернатива.

Наталья Надольская:
Можно сказать, что есть какая-то продукция, которой вы по праву можете гордиться, которая представляет ваш бренд?

«Уникальный цикл производства». Чем хороши лекарственные препараты ООО «Фортива Мед»?-7

Дмитрий Дашкун:
Как я уже ранее сказал, аэрозоли для ингаляций – это уникальный цикл производства, который достаточно специфический. По нему есть отдельные требования, параметры, которые надо соблюдать. Они непростые, но команда наших специалистов успешно справилась с задачей. На данный момент мы уже выпускаем несколько лекарственных препаратов этой лекарственной формы. Главное достоинство этой лекарственной формы – это очень быстрое наступление терапевтического эффекта за счет высокой биологической доступности. Этот параметр похож на препараты внутривенного и внутримышечного действия, потому как препарат непосредственно при применении попадает сразу в легкие. Соответственно, это его основное достоинство и хорошая перспектива на рынке. Также он компактен, удобен в применении и достаточно стабилен, долгосрочен.

Юрий Святокум:
По контролю качества как работает ваша система? Вы все зарегламентировали, я так понимаю?

Дмитрий Дашкун:
Да, у нас жесткий регламент.

*На правах рекламы.

Единые требования к производителям. Какое сырье входит в состав лекарственных препаратов от «Минскинтеркапса» – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: Запад рассматривает вполне вероятной морскую блокаду Калининграда – это casus belli
12 апреля 2024 20:07

Дзермант: Запад рассматривает вполне вероятной морскую блокаду Калининграда – это casus belli

Дзермант: мы продолжаем идею жизни, стремления к освобождению от западного рабства!
12 апреля 2024 19:49

Дзермант: мы продолжаем идею жизни, стремления к освобождению от западного рабства!

Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?
12 апреля 2024 19:40

Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?

Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере
12 апреля 2024 19:39

Марина Василевская собирается продолжить работать на благо Беларуси в космической сфере

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»
12 апреля 2024 19:35

Стеклозавод «Неман» передал фонду Талая 200 колб для проекта «Живая память благодарных поколений»

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки
12 апреля 2024 19:21

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки

Директор предприятия «Геоинформационные системы»: Космос – это локомотив, который толкает промышленность
12 апреля 2024 18:58

Директор предприятия «Геоинформационные системы»: Космос – это локомотив, который толкает промышленность

Дзермант: Лукашенко как опытный политик посылает сигналы – никто не поведется на очередную разводку
12 апреля 2024 18:55

Дзермант: Лукашенко как опытный политик посылает сигналы – никто не поведется на очередную разводку

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет
12 апреля 2024 18:16

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет

В Минской области продолжается масштабное благоустройство дорог. Какие работы выполняют?
12 апреля 2024 17:47

В Минской области продолжается масштабное благоустройство дорог. Какие работы выполняют?

Лукашенко пообещал помочь с российской космической станцией: это без вопросов!
12 апреля 2024 17:44

Лукашенко пообещал помочь с российской космической станцией: это без вопросов!

Красноармеец не дожил до Победы всего 4 дня! Он оставил после себя трогательные письма
12 апреля 2024 17:37

Красноармеец не дожил до Победы всего 4 дня! Он оставил после себя трогательные письма