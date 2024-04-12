Дзермант: Запад рассматривает вполне вероятной морскую блокаду Калининграда – это casus belli

Григорий Азаренок, СТВ: Вот эти вот постоянные заявления: «Ах, Лукашенко и Путин пойдут воевать, Прибалтику пойдут воевать, Польшу захватывать, Калининградскую освобождать, там пробивать Сувалкский коридор» – эти же заявления все безумные. Они зачем? Да потому, что они хотят блокировать Калининград, чтобы вынудить так, что деваться уже некуда будет, нас пробивать этот самый Сувалкский коридор. Ну и затем обвинить нас в агрессии, в начале Третьей мировой.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, собственно говоря, все то, что они делают в Балтийском регионе, на Балтийском море, вступление Швеции, Финляндии в НАТО, попытки организовать сухопутную блокаду, по сути, она уже есть. Литовцы перекрыли вот это движение по суше на Калининградскую область через территорию Беларуси. И вот действительно, они рассматривают вполне вероятным морскую блокаду Калининградской области. А это уже начало войны. Потому что по международному праву это действительно casus belli. Причина для войны – разблокировка вот такого анклава по морю. И, конечно же, вот эти все заявления, они пытаются внести определенный диссонанс в общественное мнение, особенно европейское, показывая, что якобы они от нас защищаются. И этим оправдывают наращивание расходов на армию, усиление армии, увеличение армии, ну и, соответственно, те учения, те приготовления, которые они делают у нас на границе.

Но мы прекрасно понимаем, что причин реальных, скажем так, нападать на Прибалтику, пусть там сами живут, как хотят, или на Польшу, у нас нет. Ну, потому что нет возможности контролировать такие территории и население, которое, в общем-то, враждебно к нам относится во многом. Поэтому причин нападать нет. Но свое – мы сражаемся за свое! Потому что территория Украины не может быть ни в каком виде враждебной нам. Нейтральной – да. Союзной – да. Но если там НАТО, если там нацисты, если они нацелены на Россию и Беларусь – этого мы допустить не можем. Тем более я уже не говорю о глубинных причинах, об истоках нашей цивилизации, в том числе в Киеве, в других центрах святых. И вообще, это наша территория. Это территория русской цивилизации. Да, мы, белорусы, не против независимого украинского государства, но если оно будет дружественным или нейтральным!

И наш Президент всегда об этом говорил. Если там, в Украине, считают иначе, если западники, натовцы считают иначе, что они перемолят, под себя переделают все там – нет, этого не будет. И поэтому Россия, защищая и себя, и всю нашу цивилизацию, начала там специальную военную операцию. И поэтому Беларусь любыми способами России помогает. Да, не ввязываясь в войну, чтобы эта мясорубка славянская не расширялась.

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