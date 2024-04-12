«Не покупаем дешёвые субстанции». Почему продукция «Академфарма» – гарантия качества?

Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:

«Академфарм» чем отличается от других фармацевтических предприятий страны – мы считаемся очень дорогим производителем и наши препараты достаточно дорогие. За счет того, что мы не покупаем дешевые субстанции, не гонимся за ценой вообще. Мы производим наши препараты в сотрудничестве с нашими партнерами. Сегодня, в условиях санкций, самое дорогое – это не потери, которых мы боимся. Можно решить вопрос с логистикой, найти как привезти. Можно решить вопрос с поставкой сырья, все купить. Самая большая проблема на будущее – это потеря сотрудничества с технологической коллаборацией, ведущими производителями, у кого бюджеты – миллиарды долларов в научно-исследовательские работы. Самая большая проблема, во всяком случае для «Академфарма», – это потеря доступа к технологическим, новым инновационным препаратам, возможностям, технологиям. Мы всеми силами сохраняем сегодня сотрудничество со всеми, кто является передовыми производителями фармацевтических препаратов в мире.

Самое главное на сегодняшний момент, если спросить, что ваше кредо, мы называем одно – это качество. «Академфарм» в 2023 году получил премию правительства Республики Беларусь за качество. Наверное, один из немногих, если не единственный, среди фармацевтических производителей Республики Беларусь. К этой награде мы шли три года. У белорусов есть самое дорогое – это система качества за счет всех процессов, которые обеспечивают. На «Академфарме» две службы: одна служба – обеспечения качества, вторая служба – контроля качества. Количество документации – написать досье, пройти испытания доклинические, клинические, биоэквалентные, за это надо заплатить. Для стран с неразвитой регуляторикой – документы есть, пропускаем. У белорусов эти документы есть, но они очень дорогие, за них заплачено. Стоимость этой документации ложится на стоимость препарата. Поэтому наши препараты с точки зрения качества значительно выше других.

*На правах рекламы.

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