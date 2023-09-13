Почему надо укреплять связи между Беларусью и КНДР? Рассказал Алексей Дзермант

Григорий Азаренок, СТВ:

Товарищ Сталин и СССР сделали Северную Корею независимой страной. В Беларуси даже есть ветераны Корейской войны.

Алексей Дзермант, политолог:

С Кореей нас связывает немало. И этнические корейцы тоже жили в Советском Союзе, мы это знаем, и в Беларуси. У меня, например, судомоделирование в доме пионеров вел кореец этнический, как-то привил, кстати, мне любовь к этим механизмам, к судам, к мореплаванию. Хоть мы и страна сухопутная, но этнический кореец у нас был учителем и мастером.

Сейчас идет восстановление справедливости. Не должна была Россия вводить никаких санкций против КНДР. Это противоречит интересам самой России. Конечно, то, что это заканчивается, это означает, что Россия поворачивается с этого западного пути все более последовательно. И, конечно, мы видим, как шипят на Западе от этой встречи, от вероятных договоренностей, которые будут достигнуты, но это логика геополитики, логика континента требует, чтобы у нас от Бреста до Пхеньяна было некое союзное пространство, тем более КНДР с Россией граничит, железнодорожное сообщение есть, но почему бы взаимовыгодно не сотрудничать, не торговать, не помогать друг другу, тем более мы знаем, что КНДР – это достаточно развитая страна, мы видим, каких успехов она достигла и в оборонной промышленности, и в иных сферах, а России есть что предложить и чем помочь КНДР, и вот сейчас эта сцепка может произойти, и это крайне важно, но и мы здесь не должны оставаться в стороне, поскольку от Бреста железка напрямую идет туда, и можем в Пхеньян попасть, и нам тоже есть что предложить, я уверен, что наша гражданская техника там будет крайне востребована. Наши сельскохозяйственные технологии там могут быть востребованы, биотехнологии. Поэтому я уверен, что здесь, конечно, мы вместе и следом за Россией тоже должны поддерживать и развивать отношения с КНДР. Там есть у нас друзья, я уверен, и там глубоко интересен опыт Беларуси, может быть, во многом. Ну а что-то и мы можем подчеркнуть, почему нет.

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