«Роль женщины трудно переоценить в наше время». Кочанова встретилась с активом БСЖ в Новополоцке

Новости Беларуси. Семейные ценности как основа единства. В Новополоцке прошла встреча председателя Совета Республики с представителями Белорусского союза женщин Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она собрала около 600 активисток со всего региона. Обсудили самые насущные темы. Говорили о сохранении института брака и традиционных семейных ценностей, поддержке многодетных родителей, здоровье нации. Затронули и тему демографической безопасности. Наталья Кочанова призвала женское сообщество к консолидации в этом вопросе. Необходимо чаще показывать примеры счастливых семей, а также подумать, что еще можно сделать для повышения рождаемости в стране.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я вижу, какой интерес вызывают эти встречи у наших женщин, которые живут жизнью своей страны, которые живут теми задачами и проблемами, которые есть в нашем обществе.

Татьяна Тарасевич, председатель Глубокской районной организации Белорусского союза женщин:

Роль женщины, наверное, трудно переоценить в наше время. Это достаточно активный человек, который не только домашними делами занимается, но и занимает серьезную общественную позицию. Сегодня женщины во всех отраслях у нас присутствуют, и это замечательно.

Александра Байдакова, директор Мазоловской детской школы искусств:

Женщина – это носитель добра, мира. Мы, женщины, даем начало новой жизни. Сегодня таким прекрасным, красивым составом белорусских женщин мы можем сделать для родной Беларуси очень много.