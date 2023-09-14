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«Роль женщины трудно переоценить в наше время». Кочанова встретилась с активом БСЖ в Новополоцке

14 сентября 2023 17:02
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Новости Беларуси. Семейные ценности как основа единства. В Новополоцке прошла встреча председателя Совета Республики с представителями Белорусского союза женщин Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Роль женщины трудно переоценить в наше время». Кочанова встретилась с активом БСЖ в Новополоцке-1

Она собрала около 600 активисток со всего региона. Обсудили самые насущные темы. Говорили о сохранении института брака и традиционных семейных ценностей, поддержке многодетных родителей, здоровье нации. Затронули и тему демографической безопасности. Наталья Кочанова призвала женское сообщество к консолидации в этом вопросе. Необходимо чаще показывать примеры счастливых семей, а также подумать, что еще можно сделать для повышения рождаемости в стране.

«Роль женщины трудно переоценить в наше время». Кочанова встретилась с активом БСЖ в Новополоцке-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я вижу, какой интерес вызывают эти встречи у наших женщин, которые живут жизнью своей страны, которые живут теми задачами и проблемами, которые есть в нашем обществе.

«Роль женщины трудно переоценить в наше время». Кочанова встретилась с активом БСЖ в Новополоцке-7

Татьяна Тарасевич, председатель Глубокской районной организации Белорусского союза женщин:
Роль женщины, наверное, трудно переоценить в наше время. Это достаточно активный человек, который не только домашними делами занимается, но и занимает серьезную общественную позицию. Сегодня женщины во всех отраслях у нас присутствуют, и это замечательно.

«Роль женщины трудно переоценить в наше время». Кочанова встретилась с активом БСЖ в Новополоцке-10

Александра Байдакова, директор Мазоловской детской школы искусств:
Женщина – это носитель добра, мира. Мы, женщины, даем начало новой жизни. Сегодня таким прекрасным, красивым составом белорусских женщин мы можем сделать для родной Беларуси очень много.

«Роль женщины трудно переоценить в наше время». Кочанова встретилась с активом БСЖ в Новополоцке-13

Подобные диалоговые площадки состоялись уже в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Татьяна Тарасевич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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