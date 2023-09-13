Дзермант: «Поход Красной армии и решение Сталина – это благо и радость»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День народного единства Беларуси и последние новости политики. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Оппоненты наши, вы же себя называете националистами. День, когда объединилась наша земля, примерно такой же праздник есть в любой стране. Германия – было много разных государств, потом они объединились, Бисмарк – национальный герой. Америка там, когда север и юг воевали, а потом объединились. Это всегда либо День Независимости называется, либо День государственности, либо День единства. А они же просто брызжут слюной, они же просто исходятся от злобы, они же просто ненавидят этот праздник. И они называют себя еще белорусскими националистами.