Дзермант: «Поход Красной армии и решение Сталина – это благо и радость»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День народного единства Беларуси и последние новости политики. В гостях политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Оппоненты наши, вы же себя называете националистами. День, когда объединилась наша земля, примерно такой же праздник есть в любой стране. Германия – было много разных государств, потом они объединились, Бисмарк – национальный герой. Америка там, когда север и юг воевали, а потом объединились. Это всегда либо День Независимости называется, либо День государственности, либо День единства. А они же просто брызжут слюной, они же просто исходятся от злобы, они же просто ненавидят этот праздник. И они называют себя еще белорусскими националистами.
Алексей Дзермант, политолог:
Они не белорусские националисты. В данном случае мы видим, что они даже не польские националисты, а вот подпанки, под панами что-то там копошатся и изображают из себя имеющих отношение к Беларуси, к белорусской земле. Сразу видно, если человек оправдывает польскую версию и говорит, что да нет, все неоднозначно, трагедия какая-то случилась, это ясно говорит о его идеологической и идейной ориентации. Он является, скорее всего, на содержании у Польши агитатором, агитирующим за польское прочтение истории. Никаких национальных интересов у него нет, связанных с Беларусью. Это агент влияния либо просто человек, работающий уже конкретно на Польшу. Здесь вариантов других нет, потому что любой нормальный белорус, для него это благо. Объединились две части страны, две части народа, образовали семьи. Многие из нас в результате этих союзов семейных возникли. Не было бы нас, если бы не этот праздник. Поэтому да, мы говорим с точки зрения белорусских интересов. Поход Красной армии и решение Сталина – это благо и радость.
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