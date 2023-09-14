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Прокуроры Беларуси посетили Брестскую крепость в преддверии Дня народного единства

14 сентября 2023 17:08
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Новости Беларуси. Цветы в память о тех, кто отстоял свободу и независимость Беларуси. В преддверии празднования Дня народного единства представители прокурорского сообщества со всей страны собрались в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуроры Беларуси посетили Брестскую крепость в преддверии Дня народного единства-1

На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. День народного единства – молодой праздник. Он вселяет гордость за страну и дает осознание того, что белорусы – единый народ. В этом заключаются основы стабильности и благополучия современного белорусского государства, на страже которых ежедневно находятся прокурорские работники.

Прокуроры Беларуси посетили Брестскую крепость в преддверии Дня народного единства-4

Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области:
День народного единства олицетворяет единение народа. У нас одна Родина. Общая судьба, мы все желаем жить в мирной, процветающей Беларуси.

Прокуроры Беларуси посетили Брестскую крепость в преддверии Дня народного единства-7

После посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» прокурорские работники возложили цветы к памятному знаку погибшим прокурорам.

# Прокуратура Беларуси # общество # Даниил Дерябин # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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