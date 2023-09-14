Прокуроры Беларуси посетили Брестскую крепость в преддверии Дня народного единства

Новости Беларуси. Цветы в память о тех, кто отстоял свободу и независимость Беларуси. В преддверии празднования Дня народного единства представители прокурорского сообщества со всей страны собрались в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. День народного единства – молодой праздник. Он вселяет гордость за страну и дает осознание того, что белорусы – единый народ. В этом заключаются основы стабильности и благополучия современного белорусского государства, на страже которых ежедневно находятся прокурорские работники.

Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области:

День народного единства олицетворяет единение народа. У нас одна Родина. Общая судьба, мы все желаем жить в мирной, процветающей Беларуси.