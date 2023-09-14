Муковозчик: чувствуется, что соседей изрядно достала вся эта ЛГБТ-тусовка в высших кругах Латвии

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Давайте и мы с вами в начале нового учебного года поучимся читать правильно. Вот что это означает, когда командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калныньш идет к журналистам и комментирует заявление министерки обороны Латвии Инары Мурниеце о том, что, мол, «Власти планируют исследовать местность для укрепления восточной, то есть белорусской, границы с помощью противотанковых мин, танковых зубцов, железобетонных конструкций и других препятствий»?

Западные новости нужно уметь читать правильно: видеть недописанное, слышать недосказанное. Подробности.

Это означает, что он невысоко оценивает способности маны дамы Инары, но приходится изо всех сил сдерживаться. «Я сразу хочу успокоить латвийское общество, что главное слово здесь – оценить», – только и смог сказать генерал. И латыши успокоились. Потому что им понятно, как это – оценить. Это ж вам не хохлосаперы, которые часть мин у свій садочок стопудово уволокут. А перед этим их чубатые атаманы еще и весь контракт попилят так, что и закапывать-то будет нечего.