Работы в саду в конце октября. Что нужно сделать дачнику накануне заморозков?

Сад наполнен яркими и теплыми осенними красками от листьев, ягод, плодов последнего урожая и поздноцветущих декоративных культур. Во второй декаде месяца часто бывают заморозки, иногда выпадает первый снег, рассказали в программе «Плюс-минус». В это время года на участке особенно много работы.