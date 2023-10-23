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Работы в саду в конце октября. Что нужно сделать дачнику накануне заморозков?

23 октября 2023 06:45
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Сад наполнен яркими и теплыми осенними красками от листьев, ягод, плодов последнего урожая и поздноцветущих декоративных культур. Во второй декаде месяца часто бывают заморозки, иногда выпадает первый снег, рассказали в программе «Плюс-минус». В это время года на участке особенно много работы.

Работы в саду в конце октября. Что нужно сделать дачнику накануне заморозков?-1

В октябре садоводы собирают сухую траву и опавшую листву в компостные ямы, участок освобождается от остатков растений и перекапывается под зябь. В завершение сезона подготавливаются посадочные ямы для весенних посадок.

Работы в саду в конце октября. Что нужно сделать дачнику накануне заморозков?-4

Кроны молодых деревьев связываются во избежание разломов от снега, штамб «утепляют» – обвязывают еловым лапником или толем и окучивают землей. Оставленные однолетние побеги малины связываются и пригибаются к земле. Накануне заморозков производится подготовка роз к укрытию, окончательная выкопка георгин, гладиолусов и, разумеется, обрезка многолетников на зиму. Работы намечены – время наводить порядок!

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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