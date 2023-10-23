Лунный календарь дачника на 23-27 октября

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 23-24 октября в огороде и теплице рекомендована уборка урожая на долгое хранение, сбор семян и семенников, а также обработка почвы и заготовка грунта для выращивания рассады, рассказали в программе «Плюс-минус». Не рекомендуется в эти дни проводить посев и посадку большинства культур, а также поливы и подкормки.

25-26 октября в теплице и на подоконнике допустим посев семян кресс-салата, шпината, листовой горчицы, выгонка сельдерея, петрушки, корневых, различных луковых, свеклы и мангольда. Поливы и подкормки в эти дни допустимы, но только в небольших дозах. Не рекомендуется обрезать растения и обрабатывать их химическими препаратами.