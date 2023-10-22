Торфяные пеллеты, кварцевые обогреватели и не только. Как белорусы из глубинки согревают себя зимой?

А мы тем временем газифицировали Париж! Речь об агрогородке в Витебской области, где завершают подачу голубого топлива в каждый дом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Протяженность такой топливной артерии в Беларуси – больше 60 тысяч километров. Но не только газом единым отапливают свои дома белорусы. Развитие сразу нескольких госпрограмм дало возможность выбирать любой способ противостоять холодам. Хоть газ, хоть электричество, хоть дрова или торф – одним словом, все согревающие блага цивилизации. О том, как белорусы готовятся во всеоружии встретить холода, расскажет Оксана Семашко.

До Эйфелевой башни рукой подать, шутят белорусские парижане. С недавних пор в небольшом агрогородке, где проживают всего около 400 человек, появилась еще одна достопримечательность. К новому объекту пока только присматриваются. В Париж пришел газ! Печка – это большой эксклюзив сейчас встретить такую где-то в доме. Теперь для Екатерины Недведь печка – скорее локация для стильных фотосессий. Молодой специалист – ветврач в местном рыбхозе. В Париже ей предоставили арендное жилье с центральным отоплением.

Екатерина Недведь, жительница агрогородка Париж:

Очень хорошее отопление в доме, очень тепло, очень хорошо и уютно.

Белорусский Париж стал 400 сельским населенным пунктом, куда в рамках программы газификации проложили магистрали с голубым топливом. Местные жители гордо заявляют, в столице пятой республики белорусам могут только позавидовать. Ведь французским парижанам за американский газ приходится платить втридорога.

Оксана Семашко, корреспондент:

Белорусскому Парижу будет не холодно зимой. В отличие от французского здесь головной и финансовой боли не испытывают. А используют сразу несколько видов отопления.

Мы парижане больше 25 лет. Муж меня называет Аленушкой. А я его месье или котик мой, или любимчик мой. Они вместе уже полвека. Тепло не только в отношениях, но и в доме Елена Валерьяновна и Леонид Иванович сохраняют старым дедовским способом – топят печь дровами. Елена Синькевич, жительница агрогородка Париж:

Когда ветра холодные были, дождь шел, мы печку протапливали, но если нам не надо горячо, «акопачку» протопим и все. А морозы будут большие, и щиток, чтобы было нам тепло. Белорусы не замерзнут.

Вот наши кварцевые батареи, как мы долго их ждали! В семье Белосовых пошли еще дальше и подключились к электрообогреву. Подготовку к сезону начали еще летом. Теперь сами регулируют температуру в каждой комнате. Бонус – подогрев воды в доме.

Сергей Белосов, житель агрогородка Париж:

6 батарей у нас хватает. Нагорело, сегодня вот смотрел, за 3 недели, можно сказать, в деньгах на 22 рубля. И ни мусора, ни дыма. Тут когда вечером протопишь, смотришь, чтобы вовремя закрыть и не угореть, а здесь все условия. Печка у нас сейчас для декорации.

Так что плюсы от строительства собственной АЭС в стране белорусские парижане тоже ощутили. Да, и цифры свидетельствуют, киловатт-часы нынче в моде у белорусов: объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения за 9 месяцев вырос 1,3 раза. Рост электропотребления обеспечивается также за счет проектов по строительству нового электрифицированного жилья.

На улице тоже стоит датчик. Если там низкая температура, значит, тут начинает греть! А вот жительница Гацука Валентина Панфиловна на все случаи жизни утеплилась стандартным котлом под брикет, электрическим да еще и газом. Валентина Заяц, жительница агрогородка Гацук:

Предусмотрели оставить котел на твердом топливе. Ну, мало ли, бывают всякие случаи, что и нет электричества. Когда очень большие морозы, мы платим чуть-чуть 100 рублей и с хвостиком. Дочка говорит: «Вы, может, не будете жить, может, кто-то будет жить из моих детей». И предусмотрели еще газ.

Владимир Чечко, председатель Гацуковского сельсовета:

Пришел, температура установлена, в принципе, как и в городе, поэтому мы уже мало чем отличаемся. Те же самые и доярка, которая заранее уходит, не успеет протопить и пришла уже – тепло в доме.

В жилфонде, школах, детском саду в Гацуке теперь могут не беспокоиться о внеплановых отключениях тепла. Топливная альтернатива в действии: хочешь газ, хочешь электричество. Вопрос с отоплением почти в тысячном агрогородке решили в том числе за счет новой котельной на фрезерном торфе. Предыдущая отслужила 60 лет.

Сергей Гудвилович, начальник производственного цеха «Слуцкий» ОАО «Старобинский торфобрикетный завод»:

Проводятся пусконаладочные работы по линии кипования торфа верхового на месторождении Птичь, который позволит производить в пакетах и на поддонах в Биг-Бейлах. Это новое производство, которое позволит осваивать новые виды продукции. К слову, у Беларуси пальма первенства по добыче торфа и производству брикета. Древесные пеллеты – уже тоже отопительный тренд.

Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта Беларуси – директор департамента по энергоэффективности:

Эффективность пеллет фактически сопоставима с природным газом, так как температурная способность у него довольно высокая. Полностью сегодня есть собственное котельное оборудование, которое производится в Беларуси, отечественное, которое работает с использованием пеллет в автоматизированном режиме. Фактически гражданин может данным пультом управлять с телефона. Человек, раз в неделю загрузив топливо, в следующий раз к этому вопросу вернется только в конце недели.

Пеллет у Беларуси достаточно. Себя обеспечиваем и на экспорт готовы поставлять. Традиционно древесное топливо у белорусов закупали прибалтийские страны. Гордо отказавшись от поставок, Латвия в прошлом году осталась даже без автобусных скамеек. Их попросту горожане разбирали на дрова. Тем временем в Польше после выборов наблюдается рост цен на энергоносители. Сегодня местные жители платят за электричество на треть больше, чем годом ранее. Однако и это не предел, уверены местные эксперты. Специалисты считают, плата за энергию в течение 2024 года вырастет на 70 %.

Впрочем, белорусы готовы к диалогу и даже могут подкинуть дровишек нуждающимся соседям. В стране скоро пройдет второй чемпионат по колке дров среди СМИ. Так что белорусы готовы помочь не словом, а делом.

Александр Андрушкевич, директор Слуцкого филиала ГП «Миноблтопливо»:

У нас был такой вид деятельности, как продажа дров в контейнерах. Объемы достигали до 1 000 кубов в год, то есть мы осуществляли поставки колотых дров в Германию, Данию, Бельгию, Голландию. Но в связи с санкциями, конечно, наши клиенты, которые живут в Германии, они надеются, я думаю, что все же придет время и будем и дальше продолжать работать.

В Беларуси действуют госпрограммы по газификации и регулированию тарифов. Согласно документам, в 2023-м голубое топливо придет в 17 населенных пунктов. Это 17 000 квартир и свыше сотни километров новых сетей. За работой оборудования, качеством и своевременностью работ проследит так называемый «айти-газ».

Дмитрий Шавловский, первый заместитель генерального директора объединения «Белтопгаз»:

Сегодня привычным стало видеть слесаря с планшетом, программной кассой, гаджетом с целью того, чтобы оперативно оказать качественную услугу с целью высокого уровня и безопасности поставки газа, голубого топлива, для нашего потребителя.