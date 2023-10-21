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Народные приметы на последнюю неделю октября. Когда придут морозы?

21 октября 2023 15:05
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 октября – Евлампий Зимоуказатель, рассказали в программе «Плюс-минус». Определить предстоящую погоду в этот день могли, глядя на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север – быть скорой и строгой зиме, если на юг – до самой Казанской будет грязь и слякоть.

Народные приметы на последнюю неделю октября. Когда придут морозы?-1

24 октября – Филиппова канитель. Канителью раньше люди называли распутицу и грязь на дорогах. Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно будет надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму.

25 октября – Андрон Звездочет. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды. Если же видели падающую звезду – ждали ветров и сухого года.

Народные приметы на последнюю неделю октября. Когда придут морозы?-4

26 октября – Иверская. Православные в этот день отмечали праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей, или Привратницей. Ей молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

Сильные дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Беларуси на конец октября.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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