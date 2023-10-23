В Беларуси стартует Неделя предпринимательства

Новости Беларуси. Повысить уровень консолидации делового сообщества и стимулировать предпринимательскую активность тех белорусов, кто пока не решился самореализоваться в бизнесе. Сегодня в стране стартует Неделя предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе знакового для жизни бизнес-сообщества события много встреч, переговоров и диалоговых площадок по всем актуальным вопросам. Организаторы ожидают, что в них примут участие представители госорганов, бизнеса и объединений предпринимателей, субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства, науки, образования, молодежных объединений и граждане, заинтересованные в открытии своего дела.