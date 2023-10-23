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В Беларуси стартует Неделя предпринимательства

23 октября 2023 06:24
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Новости Беларуси. Повысить уровень консолидации делового сообщества и стимулировать предпринимательскую активность тех белорусов, кто пока не решился самореализоваться в бизнесе. Сегодня в стране стартует Неделя предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует Неделя предпринимательства-1

В программе знакового для жизни бизнес-сообщества события много встреч, переговоров и диалоговых площадок по всем актуальным вопросам. Организаторы ожидают, что в них примут участие представители госорганов, бизнеса и объединений предпринимателей, субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства, науки, образования, молодежных объединений и граждане, заинтересованные в открытии своего дела.

В Беларуси стартует Неделя предпринимательства-4

Одним из первых мероприятий станет проведение по всей стране прямой телефонной линии. Она состоится сегодня с 10 до 12 часов. Контактные телефоны – на сайте Минэкономики.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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