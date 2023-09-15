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«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства

15 сентября 2023 17:44
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Для меня единство это принимать решения вместе!

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-1

Народ как человеческий организм, который состоит из клеток. Клетка народаэто человек. И если клетки работают в одном направлении, идут по намеченному пути и приносят пользу организму, то и организм будет здоровым.

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-4

Когда мы становимся гуманными, добрыми, включаем голову и думаем о человечности, это, наверное, и есть основа того, что называется единством.

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-7

Это мир на земле, гармония и единство в семьях, забота о родных и близких людях, о земле, за которую боролись наши деды и прадеды.

Что для нас значит День народного единства? Вот что белорусы думают о самом молодом государственном празднике – подробности.

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-10

Это голос белорусов, наш голос. Мы говорим о единстве, впрочем, за 30-летнюю историю суверенитета никогда не сомневались в том, что живем в своей стране одной семьей. Не сомневались мы, но, возможно, это сделал за нас кто-то другой. Мы всегда знали, что белорусов объединяет общая история и прошлое.

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-13

Подтверждают это и социологические исследования. А еще объединяют культура и язык, общие черты и ментальность, наши корни – семья. Так считает практически каждый третий белорус. Каждого третьего в нашей стране обожгла и Великая Отечественная война.

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-16

Сегодня в стране выстраивают отношения между гражданским обществом и властью, ищут законные механизмы и инструменты, когда каждый будет усиливать, а не ослаблять друг друга. Не борясь, а объединяя усилия, пусть порой и в спорах, можно сохранить и приумножить наследие. Наследие того времени, когда мы стали страной и страной единой. 17 сентября – дата, где сошлось прошлое и будущее миллионов белорусов.

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-19

В будущем хотелось бы жить в стране под мирным небом, в стране, в которой голос каждого человека может быть услышан. И оставить для потомков то, что они могут приумножить!

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-22

Надо просто работать, идти вперед, быть добрыми, отзывчивыми и в первую очередь человечными.

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-25

В мирной, стабильной, родной и любимой Беларуси!

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-28

Красивая, чистая, социально защищенная страна, в которой каждый гражданин может создавать семью, растить детей и жить под мирным небом, поэтому это Республика Беларусь!

«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства-31

Выбирать Беларусь – это самое простое и сложное одновременно, что может гражданин. От этой личной установки будет зависеть, где мы окажемся через 10-30-50 лет, в какой стране будут жить наши дети и внуки.

Почему дату 17 сентября рассматривают под разными углами? Мнения – читайте далее.

# День народного единства # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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