«Хотелось бы жить в стране под мирным небом». Поговорили с белорусами в преддверии Дня народного единства

Для меня единство – это принимать решения вместе!

Народ как человеческий организм, который состоит из клеток. Клетка народа – это человек. И если клетки работают в одном направлении, идут по намеченному пути и приносят пользу организму, то и организм будет здоровым.

Когда мы становимся гуманными, добрыми, включаем голову и думаем о человечности, это, наверное, и есть основа того, что называется единством.

Это мир на земле, гармония и единство в семьях, забота о родных и близких людях, о земле, за которую боролись наши деды и прадеды. Что для нас значит День народного единства? Вот что белорусы думают о самом молодом государственном празднике – подробности.

Это голос белорусов, наш голос. Мы говорим о единстве, впрочем, за 30-летнюю историю суверенитета никогда не сомневались в том, что живем в своей стране одной семьей. Не сомневались мы, но, возможно, это сделал за нас кто-то другой. Мы всегда знали, что белорусов объединяет общая история и прошлое.

Подтверждают это и социологические исследования. А еще объединяют культура и язык, общие черты и ментальность, наши корни – семья. Так считает практически каждый третий белорус. Каждого третьего в нашей стране обожгла и Великая Отечественная война.

Сегодня в стране выстраивают отношения между гражданским обществом и властью, ищут законные механизмы и инструменты, когда каждый будет усиливать, а не ослаблять друг друга. Не борясь, а объединяя усилия, пусть порой и в спорах, можно сохранить и приумножить наследие. Наследие того времени, когда мы стали страной и страной единой. 17 сентября – дата, где сошлось прошлое и будущее миллионов белорусов.

В будущем хотелось бы жить в стране под мирным небом, в стране, в которой голос каждого человека может быть услышан. И оставить для потомков то, что они могут приумножить!

Надо просто работать, идти вперед, быть добрыми, отзывчивыми и в первую очередь человечными.

В мирной, стабильной, родной и любимой Беларуси!

Красивая, чистая, социально защищенная страна, в которой каждый гражданин может создавать семью, растить детей и жить под мирным небом, поэтому это Республика Беларусь!