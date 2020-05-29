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Работница МТЗ: «Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента»

29 мая 2020 19:37
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Новости Беларуси. Теплое и даже где-то домашнее общение с Александром Лукашенко прибавило праздничного настроения сотрудникам МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работница МТЗ: «Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента»-1

Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента. Мне очень понравилось, я вообще его очень уважаю. Приехали сюда с мужем, в Беларусь, устроились на завод работать с большим-большим удовольствием. Вообще народ здесь очень хороший.

Работница МТЗ: «Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента»-4

Если честно, беседа была очень теплая, искренняя. Не чувствовалось напряжение. Все можно было видеть даже по людям, глаза у людей горели. Люди видели что-то, чувствовали. Чувствовали доброту и правду.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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