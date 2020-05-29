Работница МТЗ: «Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента»

Я, конечно, в шоке. В первый раз в жизни я увидела вживую Президента. Мне очень понравилось, я вообще его очень уважаю. Приехали сюда с мужем, в Беларусь, устроились на завод работать с большим-большим удовольствием. Вообще народ здесь очень хороший.