Александр Лукашенко: меня критикуйте за мою политику, других критикуйте, но не оскорбляйте лично, это неприемлемо

Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запомните: говорите все, что вы думаете. Но знайте где и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте лично. Меня критикуйте за мою политику, других критикуйте, но не оскорбляйте лично, это неприемлемо.
И второе требование – не врите. Ни в коем случае не врите, это мой жесточайший принцип: правда самая горькая, какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь, выборы пройдут, к примеру, а люди будут думать: наобещал, а где обещанное?
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