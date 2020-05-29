Александр Лукашенко: меня критикуйте за мою политику, других критикуйте, но не оскорбляйте лично, это неприемлемо

Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запомните: говорите все, что вы думаете. Но знайте где и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте лично. Меня критикуйте за мою политику, других критикуйте, но не оскорбляйте лично, это неприемлемо.

И второе требование – не врите. Ни в коем случае не врите, это мой жесточайший принцип: правда самая горькая, какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь, выборы пройдут, к примеру, а люди будут думать: наобещал, а где обещанное?