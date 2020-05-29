Александр Лукашенко: пусть мой бывший помощник честно расскажет, почему я его уволил, ему потом не захочется идти на выборы

Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 августа нам предстоит выбрать главу государства. Сейчас же потенциальные претенденты на должность номер один собирают подписи, чтобы иметь право баллотироваться.

А правда ли, что одному из альтернативных кандидатов вы еще до начала предвыборной кампании предлагали должность премьер-министра? И в продолжение этого вопроса: кому из участников, которые сейчас собирают подписи по выдвижению в кандидаты в президенты, вы симпатизируете? Если такие симпатии, конечно, имеются.