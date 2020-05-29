Александр Лукашенко: пусть мой бывший помощник честно расскажет, почему я его уволил, ему потом не захочется идти на выборы
Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 августа нам предстоит выбрать главу государства. Сейчас же потенциальные претенденты на должность номер один собирают подписи, чтобы иметь право баллотироваться.
А правда ли, что одному из альтернативных кандидатов вы еще до начала предвыборной кампании предлагали должность премьер-министра? И в продолжение этого вопроса: кому из участников, которые сейчас собирают подписи по выдвижению в кандидаты в президенты, вы симпатизируете? Если такие симпатии, конечно, имеются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я никому не предлагал эту должность. В ближайшее время вы увидите, я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим в парламенте.
Кому я симпатизирую? Знаешь, я пока мало знаю. Я вообще людей, которые выдвинулись, практически не знаю.
За исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит, он не говорит, почему его Президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет, ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо – скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом.
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