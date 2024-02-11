Работают как часы! К каким приметам стоит прислушаться в феврале

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

11 февраля – Лаврентьев день. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла, погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца, если же дата выпадала на новолуние, такая погода будет во вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом – скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят – быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются – к оттепели).

12 февраля – Трехсвятие, Васильев день. О погоде судили по поведению диких животных. Если зайцы приходят в сады – будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью – тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом – значит стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходили из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещали и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулила сильный ветер, а ветер в свою очередь обещал сырой год. 13 февраля – Никита-пожарник. Некоторые приметы этого дня связаны с огнем. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются – это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый – тепло.