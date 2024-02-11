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Работают как часы! К каким приметам стоит прислушаться в феврале

11 февраля 2024 07:35
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Работают как часы! К каким приметам стоит прислушаться в феврале-1

11 февраля – Лаврентьев день. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла, погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца, если же дата выпадала на новолуние, такая погода будет во вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом – скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят – быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются – к оттепели).

Работают как часы! К каким приметам стоит прислушаться в феврале-4

12 февраля – Трехсвятие, Васильев день. О погоде судили по поведению диких животных. Если зайцы приходят в сады – будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью – тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом – значит стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходили из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещали и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулила сильный ветер, а ветер в свою очередь обещал сырой год.

13 февраля – Никита-пожарник. Некоторые приметы этого дня связаны с огнем. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются – это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый – тепло.

Работают как часы! К каким приметам стоит прислушаться в феврале-7

14 февраля – Трифон-мышегон. В этот день смотрели на небо: если были видны звезды – это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман – наступление хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон – таковы и оставшиеся дни февраля.

15 февраля – Сретение Господне. Считалось, что если метет снег – будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретение судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали: если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер – плодородие фруктовых деревьев.

16 февраля – Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. В этот день люди наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями, лето будет дождливым.

Работают как часы! К каким приметам стоит прислушаться в феврале-10

17 февраля – Никола Студеный. Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день – снова шубу надень», «На Студеного Николу снега навалит гору». На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле – это к метели. А если лиственный лес чернеет, можно ждать оттепели.

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# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

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