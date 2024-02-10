Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, рассказали в программе «Плюс-минус».
К чему далее готовиться западным соседям, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь, столбик термометра в Париже покажет +9 °С.
Промозгло и хмуро встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +11 °С. Так же пасмурно и до + 15 °С в Риме. Преимущественно пасмурно, небольшой дождь и до +7 °С в Мадриде. В столице Болгарии тоже хмуро. В Софии отметка термометра поднимется до +10 °С. В Анкаре до +14 °С. Немного дождливо в Афинах, там до +18 °С.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там ожидается облачная без осадков погода и -2 °С в дневное время суток. До 0 °С опустится столбик термометра в Вильнюсе. В Варшаве +11 °С, в столице также серо и небольшой дождь. +7 °С в Киеве. В Москве до -11 °С, погода при этом будет отмечена облачная, но без осадков.
Гололед и дождь – погода в Беларуси на середину февраля здесь.