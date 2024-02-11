Уход за домашним садом. Как бороться с вредителями на комнатных цветах?

Продолжаем говорить об угрозах для нашего домашнего сада. Почему зимой появляются вредители на комнатных цветах и как с ними бороться эффективно, рассказали в программе «Плюс-минус».