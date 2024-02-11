Уход за домашним садом. Как бороться с вредителями на комнатных цветах?

Продолжаем говорить об угрозах для нашего домашнего сада. Почему зимой появляются вредители на комнатных цветах и как с ними бороться эффективно, рассказали в программе «Плюс-минус».
Продолжаем говорить об угрозах для нашего домашнего сада. Почему зимой появляются вредители на комнатных цветах и как с ними бороться эффективно, рассказали в программе «Плюс-минус».
Появление вредителей, таких как паутинный клещ или тля, возможно при нарушении содержания цветов зимой. При нехватке света, переизбытка воды или неправильного температурного режима у растений ослабевает иммунитет. Тут и появляется возможность заражения разными болезнями или нашествие непрошеных насекомых.
Поэтому необходимо осмотреть горшки с растениями, сразу же изолировать больное или зараженное растение и обработать. Всегда держите наготове соответствующий препарат. Рекомендуется также обрабатывать им в качестве профилактики, особенно при пикировке нового растения в дом.
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