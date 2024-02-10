Пустовой подвёл итоги визита Лукашенко в Узбекистан: в отношениях нет похолоданий

Теплый прием в Ташкенте, почему Лукашенко стал Батькой для узбеков и какое лекарство нужно для роста товарооборота? Евгений Пустовой и его авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларусь – краіна шчаслівага дзяцінства. Вечназялёныя шаты пушчаў, халодныя муры сівых стагоддзяў, цеплыня бярвення і ўспамінаў бацькоўскай хаты. Так хораша толькі дома. Я ведаю, аб чым кажу. У роскашы вялікіх паверхаў заморскіх гатэляў мроіцца Радзіма. Сярод ветлівасці глабалізацыйнага сэрвісу сумуеш па строгаму позірку маці. Беларусь – краіна шчаслівага дзяцінства. Я ведаю, аб чым кажу. Як хораша было сустракаць птушак з выраю. І адразу на розум прыходзілі тыя вечныя словы пра герояў Вялікай Айчыннай, што ператварыліся ў журавоў, а зараз яшчэ лепей разумееш, чаму восенню ў гэтых птушак такі сумны покліч, а ў весну яны імкліва вяртаюцца на Дзікае альбо Альманскія балоты. О главном, в смысле Первом, и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Белорусскую душу лучше всего передаст белорусский язык. В эти дни даже Ташкент в электронных билбордах на белорусском языке. Так Узбекистан встречал нашего Первого.