Пустовой подвёл итоги визита Лукашенко в Узбекистан: в отношениях нет похолоданий

Теплый прием в Ташкенте, почему Лукашенко стал Батькой для узбеков и какое лекарство нужно для роста товарооборота? Евгений Пустовой и его авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплый прием в Ташкенте, почему Лукашенко стал Батькой для узбеков и какое лекарство нужно для роста товарооборота? Евгений Пустовой и его авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Беларусь – краіна шчаслівага дзяцінства. Вечназялёныя шаты пушчаў, халодныя муры сівых стагоддзяў, цеплыня бярвення і ўспамінаў бацькоўскай хаты. Так хораша толькі дома. Я ведаю, аб чым кажу. У роскашы вялікіх паверхаў заморскіх гатэляў мроіцца Радзіма. Сярод ветлівасці глабалізацыйнага сэрвісу сумуеш па строгаму позірку маці. Беларусь – краіна шчаслівага дзяцінства. Я ведаю, аб чым кажу. Як хораша было сустракаць птушак з выраю. І адразу на розум прыходзілі тыя вечныя словы пра герояў Вялікай Айчыннай, што ператварыліся ў журавоў, а зараз яшчэ лепей разумееш, чаму восенню ў гэтых птушак такі сумны покліч, а ў весну яны імкліва вяртаюцца на Дзікае альбо Альманскія балоты.
О главном, в смысле Первом, и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Белорусскую душу лучше всего передаст белорусский язык. В эти дни даже Ташкент в электронных билбордах на белорусском языке. Так Узбекистан встречал нашего Первого.
Не сказать, чтобы в Ташкенте в феврале Ташкент. Теплоту создавало гостеприимство. Сказать, что Президента Беларуси на Востоке уважают – ничего не сказать. В аэропорту политический истеблешмент Узбекистана и встречал, и провожал. Страна готова идти в Европу, но не галопом. Здесь помнят свою древность. Поэтому нашего Президента встречали по международному протоколу, но с восточным колоритом. Девушки с цветами и карабинами. Такая вот рота почетного караула. Девушки из нашего протокола, конечно, вне конкуренции.
Сопровождение, как в Китае. Даже два десятка мотоциклистов. Правда, честь отдавали и конные караульные. Оформление, как в Зимбабве. Билборды и плакаты повсеместно, причем на белорусском: так демонстрируют уважение к национальной культуре. А программа, как на недавних переговорах с Владимиром Путиным, началась в формате «без галстуков». На ледовой арене Александра Лукашенко уже ждал Шавкат Мирзиёев.
А в отношениях между официальным Минском и Ташкентом нет похолоданий. Наоборот. Мы были дружны под общей аббревиатурой СССР. Разрушенный землетрясением Ташкент белорусы помогали отстраивать. А во время войны в эвакуации узбеки, тогда тоже полуголодные, кормили белорусских детей, и здесь даже был Якуб Колас. Одна из улиц названа в его честь. На геополитических росстанях оказались и наши отношения. С узких улиц Ташкента с его 2 200-летней биографией сотрудничество выходит на магистральный масштаб.
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