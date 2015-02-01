Работа в Беларуси: почему кому-то нужно 10 млн зарплаты, а кто-то трудится и за 5, и как зарабатывать «красивыми глазами»

Новости Беларуси. Не спиной, а лицом к тем, кому нужна работа, сегодня повернуты центры занятости. Сейчас на рынке труда Беларуси особую злободневность приобрело высказывание «работа не волк – в лес не убежит».
В Минске в настоящее время на одного безработного приходится четыре вакансии. И работодателю закрыть их сложно. Свободные руки есть, но вот взяться за работу они не спешат.
Означает ли это, что выгоднее нигде на работать? Тема тунеядства и поисков решения этой проблемы на слуху в последнее время.
Всем ветрам на зло и прочим метеонеурядицам рабочее утро 77-летней Демьяновны начинается с прогноза погоды, дабы хоть примерно очертить фронт работы на сегодня.
Антонина Яцевич, дворник ЖРЭО Первомайского района Минска:
Надо одеться полегче, допустим, халат. В семь часов у нас рабочий день.
В бытовке заслуженного дворника Минска – словно в оружейной: арсенал принадлежностей любого калибра.
Тем временем Владимир, находящийся на безработном распутье, уже в дороге к возможным трудовым переменам. Исподтишка выясняем о личных рабочих амбициях.
Владимир Милькевич, безработный:
Не думал никогда, что можно дворником работать, нет у меня желания.
В программе «Неделя» на СТВ мы показывали фермера из-под Бобруйска, который разыскивает работников. За теми, кто у него сейчас работает, он ежедневно ездит за десяток километров. Да и то рабочей силы не хватает, ведь у Владимира Гайшуна 600 гектаров земли.
Владимир Гайшун, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Мне нужен тракторист или скотник для свинофермы.
Так вот, за это время на «горячую линию» СТВ обратилось несколько зрителей, которые заинтересовались предложением и попросили контакты фермера. Наш герой Владимир – один из них. Мы решили собственноручно отвезти его к потенциальному работодателю. Ведь глава фермерского хозяйства обещает достойную зарплату и соцпакет.
Владимир Милькевич, безработный:
Считаю ли себя тунеядцем? Наверное, нет. Я же работаю, нахожу работу.
В это время дворник Антонина Демьяновна продолжает сражаться на мусорном фронте. По ее графику – дел еще невпроворот.
Пока безработный Владимир на полпути к трудоустройству, а бабушка-дворник – в рабочем цейтноте, здесь, в службе занятости «Фрунзенский», то и дело поскрипывают петли на входной двери.
Минчанин:
Какую работу ищу? Не знаю, еще не решил. Наверное, грузчиком. Считаю, 6 млн – зарплата нормальная. В трудовой у меня стоит две статьи, меня никто не берет на работу. За прогулы было на тех работах.
Плиточник Виктор приходит сюда не в первый раз. Действует он по стратегии «на ловца и зверь бежит». Вакансий много, условия разные – можно и повыбирать.
Виктор:
Вот то, что в газете выходит, по любому объявлению позвони, говорят, что взяли. Какой смысл тогда печатать старые объявления? Этот компьютер выдает гораздо больше.
Сейчас в столице на каждого зарегистрированного безработного в среднем по четыре вакансии.
Только в 2014 году на сайт с предложениями от Минской службы занятости заглянули 10 миллионов раз.
Елена Колядко, начальник отдела трудоустройства «Фрунзенский» управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Среднестатистический безработный – это мужчина где-то около 39-40 лет со средним либо профессионально-техническим образованием.
Средний период трудоустройства с момента регистрации в службе занятости до момента трудоустройства у нас сейчас составляет не более двух месяцев.
Немного о Володе. Откровенно говоря, складывается биография из скупой информации, что удалось выведать у него лично за несколько часов, что в дороге. Итак, резюме: 39-летний мужчина родился в деревне Осиповичского района, за плечам – школа, армия. Несколько лет трудился в колхозе трактористом, потом временно был разнорабочим на стройках в России. И, вот, вернулся в поисках лучшей доли домой.
Дело близится к обеду. Демьяновна, без смеха, включила опцию «электровеник». Оперативность и скорость 77-летнего дворника буквально шокирует: она уже на финише вверенной ей дистанции.
Отработав 37 лет на заводе, Антонина Яцевич решила с рабочими буднями не завязывать. Не привыкла уже тогда пенсионерка дома сидеть. И вот уже как 17 лет убирает свой двор.
Работая с опережением, можно спокойно уйти на обед. Кстати, он по расписанию.
А тем временем в деревне под Бобруйском Владимир уже обкатал свое предполагаемое место работы. Теперь пора переходить к самой пикантной части обсуждения – условиям оплаты труда.
Владимир Гайшун, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Как зарплата? Своевременно. Где-то 3-3,5.
В сезон, уверяет фермер, по работе и награда. Зарплата может увеличиться и вдвое. А это примерно 7 миллионов. Кроме того, Владимир Семенович готов предоставить иногородним дом и помочь его отремонтировать.
Владимир Гайшун, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Здесь паровое отопление, канализация, вода.
Пока там, под Бобруйском, обсуждают плюсы работы у фермера, Демьяновна сглаживает минусы погоды.
Антонина Яцевич, дворник ЖРЭО Первомайского района Минска:
Когда большой снег, очень большие трудности. Пока раскидаешь его, дороги сделаешь, чтобы люди ходили хорошо.
День идет на убывание, а столичному мажору Владу впору говорить «Доброе утро!». 21-летний безработный ведет богемный образ жизни. Вот, выбрался на променад.
Владислав Шевко, безработный:
Сколько у меня есть «налички»? Миллиона, наверное, 3,5. Откуда? Я профессиональный безработный. Дают за красивые глаза.
Влад закончил вечернюю школу, с учебой дальше как-то не сложилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но в свете последних событий Влад уже начал задумываться о все-таки официальном трудоустройстве. По вкусу, да и смежное нынешнему его заработку, работа официанта. Да и на чай, а, может, и на что-то большее, уверен, у него всегда будет. Впрочем, парень еще в раздумьях.
Владислав Шевко, безработный:
Кем-то же стану в какой-то степени, когда вырасту, когда, может быть, повзрослею, поумнею. Но пока это не пришло.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня в Минске нанимателями заявлено около 9 тысяч вакансий. 65% – это вакансии по рабочим профессиям, 12% – это вакансии неквалифицированного труда.
Сейчас в пятерке самых востребованных вакансий в Минске врачи, медсестры, повара, инженеры и дворники. В столице не хватает до полного укомплектования штата больше 15% уборщиков дворовых территорий. Коммунальные власти переходят от слов к цифрам и собираются привлечь работников рублем.
Алексей Андреев, заместитель директора ЖРЭО Первомайского района Минска:
В планах есть поднять на 15% – до 5 млн. В принципе, это неплохая заработная плата.
Последние штрихи – протирает перила в подъезде. Теперь можно поговорить и о личных планах.
Антонина Яцевич, дворник ЖРЭО Первомайского района Минска:
Собираюсь поменять окна, поменять балкон и кое-что на даче достроить.
Новость о том, что зарплату столичным дворникам поднимут, ее воодушевляет, ведь признается, что весной подумывает уходить. А вот коль будет такая зарплата, она и задумываться не будет.
Меж тем коллеги Демьяновны из Москвы получают, в пересчете на белорусские рубли, в районе 6 миллионов. И почти 5 миллионов получают дворники Вильнюса.
Антонина Яцевич, дворник ЖРЭО Первомайского района Минска:
Если кто хочет жить и работать, работу можно найти.
Время по рукам ударять и фермеру с трактористом. Так сказать, пора приходить к общему знаменателю. Работодатель и безработный взяли двухсторонний тайм-аут на обдумывание.
С предложением «полный соцпакет, жилье и стабильная заработная плата до 7 миллионов» Владимир отправился восвояси. Но уже по дороге обратно признался, что вряд ли сюда вернется.
Владимир Милькевич, безработный:
Если честно, не понравилось. Там мрачно.
Владимир будет пытать счастья в столице.
Владимир Милькевич, безработный:
Сколько хочу? Миллионов семь хотя бы.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Найти работу можно. Сложнее где-то людям, которые, допустим, ориентируются на очень высокий уровень оплаты труда, ставят перед собой очень высокие цели и не оценивают свои реальные шансы. Это очень плохо.
Вот и выходит, что те, кто считает, что работа не волк, по иронии судьбы спустя время вспоминают, что голод не тетка.