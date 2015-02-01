Телеканал СТВ вспоминает события Великой Отечественной войны с помощью зрителей

Новости Беларуси. 98 дней до Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до празднования 70-летия Великой Победы. В этот день, 1 февраля 1945-го года, продолжается освобождение территории Польши.

Войска 1-го Белорусского фронта вышли на Одер, после чего окружили противника вблизи Шнайдемюля. Тогда же был завершен прорыв позиций Померанского вала, что позволило развернуть бои к западу от него. В это время бойцы 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки немецких захватчиков, штурмом взяли город и крепость Торунь.

Безусловно, каждый день – это большой шаг к нашей свободе и мирному небу. 1 февраля и все последующие дни вплоть до 9 Мая телеканал СТВ поможет вспомнить все.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы окружили этот район, где крепость была, наши части пошли уже дальше, а нашу дивизию оставили постепенно уничтожить эту крепость, потому что там были немцы. Там приключение было у меня такое. Молоденькая полька с аккордеоном пришла сюда. И, помню, командир роты, капитан Анопченко был, стал с ней говорить, а она стала нам играть в этом подвале русскую «Катюшу». До сих пор я помню эту девочку.

Ежедневно зрители телеканала СТВ делятся своими воспоминаниями военных лет. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов. Это могут быть рассказы, стихи, песни.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ. До Великой Победы остается 98 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.