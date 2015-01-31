99 дней до Великой Победы: что происходило 31 января 1945?

Новости Беларуси. 99 дней до Победы. Мы продолжаем свой обратный отсчет до празднования 70-летия Великой Победы. С этого дня и до 9 мая телеканал СТВ поможет вспомнить как это было.

Итак, 31 января 1945 войска 3-го Белорусского фронта освободили город Хейльсберг на территории нынешней Польши. Войска 1-го Белорусского фронта заняли 5 немецких городов. Кроме того, в Беларуси прошел так называемый «Костеневичский бой», в результате которого партизаны разгромили целый гарнизон.

Ежедневно наши телезрители будут делиться своим видением тех далеких военных лет. Участники боевых действий расскажут о том, что помнят. Историки, экскурсоводы о том, что знают. Дети, звезды эстрады и спортсмены о том, что услышали от своих дедов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.