Прямой эфир

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор

03 января 2021 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина не хотела просто сидеть дома на карантине и скучать. Поэтому она придумала для себя развлечение, которое повеселило не только её соседей, но и многочисленных пользователей соцсетей. 

Как сообщает Metro, 49-летняя Никола Мэтьюз из небольшого британского города Уолтем-Абби графства Эссекс на протяжении 20 недель каждую среду выносила мусор в новом платье. Сначала это было простой шуткой, а потом превратилось в своеобразное хобби. 

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор -1

Фото: SWNS / Nicola Matthews 

Поскольку Никола выносила мусор, почти каждый её наряд включал в себя резиновые перчатки. А вот остальная одежда обычно была вдохновлена персонажем из какого-либо фильма. Когда об увлечении женщины узнало множество людей, был объявлен сбор денег на благотворительность, что помогло собрать 645 фунтов (882 доллара) для местной пожарной части. 

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор -4

Фото: SWNS / Nicola Matthews 

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор -6

Фото: SWNS / Nicola Matthews 

«Это было действительно прекрасное занятие, и мне понравилось, но 20 недель определённо хватило», – призналась британка. 

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор -9

Фото: SWNS / Nicola Matthews 

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор -11

Фото: SWNS / Nicola Matthews 

Подготовка к съёмкам обычно занимала около часа. Роль фотографов на себя брали соседи Мэтьюз. Кроме того, на протяжении одной недели Никола просила работников, которые увозят мусор, позировать с ней для снимков. 

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор -14

Фото: SWNS / Nicola Matthews 

Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор -16

Фото: SWNS / Nicola Matthews 

Кстати, ранее мы рассказывали про почтальона мечты. Он не только разносит посылки, но ещё и одевается в смешные костюмы – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушки рассказали, как произвести на них хорошее впечатление при встрече. Но парни ничего не поняли
03 января 2021 12:28

Девушки рассказали, как произвести на них хорошее впечатление при встрече. Но парни ничего не поняли

Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле
03 января 2021 11:57

Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле

Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку
03 января 2021 10:43

Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку