Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор
Женщина не хотела просто сидеть дома на карантине и скучать. Поэтому она придумала для себя развлечение, которое повеселило не только её соседей, но и многочисленных пользователей соцсетей.
Как сообщает Metro, 49-летняя Никола Мэтьюз из небольшого британского города Уолтем-Абби графства Эссекс на протяжении 20 недель каждую среду выносила мусор в новом платье. Сначала это было простой шуткой, а потом превратилось в своеобразное хобби.
Фото: SWNS / Nicola Matthews
Поскольку Никола выносила мусор, почти каждый её наряд включал в себя резиновые перчатки. А вот остальная одежда обычно была вдохновлена персонажем из какого-либо фильма. Когда об увлечении женщины узнало множество людей, был объявлен сбор денег на благотворительность, что помогло собрать 645 фунтов (882 доллара) для местной пожарной части.
Фото: SWNS / Nicola Matthews
Фото: SWNS / Nicola Matthews
«Это было действительно прекрасное занятие, и мне понравилось, но 20 недель определённо хватило», – призналась британка.
Фото: SWNS / Nicola Matthews
Фото: SWNS / Nicola Matthews
Подготовка к съёмкам обычно занимала около часа. Роль фотографов на себя брали соседи Мэтьюз. Кроме того, на протяжении одной недели Никола просила работников, которые увозят мусор, позировать с ней для снимков.
Фото: SWNS / Nicola Matthews
Фото: SWNS / Nicola Matthews
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