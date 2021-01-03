Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор

Женщина не хотела просто сидеть дома на карантине и скучать. Поэтому она придумала для себя развлечение, которое повеселило не только её соседей, но и многочисленных пользователей соцсетей.

Как сообщает Metro, 49-летняя Никола Мэтьюз из небольшого британского города Уолтем-Абби графства Эссекс на протяжении 20 недель каждую среду выносила мусор в новом платье. Сначала это было простой шуткой, а потом превратилось в своеобразное хобби.