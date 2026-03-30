Прямой эфир

Новости по тегу #Татьяна Кудевич

Ежемесячно свыше 3 тысяч нанимателей заявляют о потребности – где искать вакансии, узнали у эксперта
30 марта 2026 15:22

Ежемесячно свыше 3 тысяч нанимателей заявляют о потребности – где искать вакансии, узнали у эксперта

С начала 2025-го в Минске трудоустроено 150 людей с инвалидностью
10 июля 2025 17:38

С начала 2025-го в Минске трудоустроено 150 людей с инвалидностью

Более 2 тысяч профессий – работу с какой зарплатой можно найти на ярмарке вакансий
09 июня 2025 14:02

Более 2 тысяч профессий – работу с какой зарплатой можно найти на ярмарке вакансий

Новая профессия – какие предприятия предлагают бесплатное обучение
09 июня 2025 13:57

Новая профессия – какие предприятия предлагают бесплатное обучение

Где и как правильно искать работу – советы специалиста
09 июня 2025 13:56

Где и как правильно искать работу – советы специалиста

Новые возможности для подростков! Рассказываем, как молодёжи трудоустроиться во время летних каникул
31 мая 2025 14:02

Новые возможности для подростков! Рассказываем, как молодёжи трудоустроиться во время летних каникул

Владимир Кухарев вручил сотрудникам Мингорисполкома и администраций районов медали и госнаграды
19 февраля 2024 17:41

Владимир Кухарев вручил сотрудникам Мингорисполкома и администраций районов медали и госнаграды

Почти 33 тысячи минчан получили адресную социальную помощь в 2022 году
07 марта 2023 15:14

Почти 33 тысячи минчан получили адресную социальную помощь в 2022 году

Ярмарка вакансий пройдёт в Минске 20 октября. Работу предложат разным группам населения
11 октября 2022 14:03

Ярмарка вакансий пройдёт в Минске 20 октября. Работу предложат разным группам населения

«Активность там в течение всего года». Какие самые востребованные работы в студотряде?
09 июня 2022 06:25

«Активность там в течение всего года». Какие самые востребованные работы в студотряде?

Шесть рублей за путёвку. Чем интересен лагерь труда и отдыха и почему так дёшево?
08 июня 2022 14:20

Шесть рублей за путёвку. Чем интересен лагерь труда и отдыха и почему так дёшево?

«Не должно быть никаких двусмысленностей». Как найти работу и не попасть на злоумышленников?
08 июня 2022 14:01

«Не должно быть никаких двусмысленностей». Как найти работу и не попасть на злоумышленников?