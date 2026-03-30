Новости по тегу #Татьяна Кудевич

Сведения о вакансиях с 1 января 2025 года размещаются на едином портале государственной службы занятости.
Рассказываем, как людям с особенностями помогают трудоустроиться в столице.
Наниматели предлагают высокий уровень оплаты труда.
Минский метрополитен, «Минсктранс», многие торговые сети предлагают обучение на рабочих местах.
Главная информационная площадка – Общереспубликанский банк вакансий, который размещен на портале государственной службы занятости.
Подростки могут реализовать свои способности в совершенно разных отраслях. Ответственные специалисты ценятся везде.
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