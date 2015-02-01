Новости Беларуси. 24 выпускника военного факультета Минского высшего авиационного колледжа получили свое первое офицерское звание. Дипломы и почетные грамоты лейтенантам вручили в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый выпуск военного факультета станет последним в составе высшего авиационного колледжа. Будущие специалисты по обслуживанию крылатых машин выйдут из стен уже «Белорусской государственной академии авиации».

В новом статусе учреждение образования предстанет через месяц.

Александр Лапцевич, начальник УО «Минский государственный высший авиационный колледж»:

Нашим выпускникам будет возможность обучения на второй ступени – магистратуре. К сожалению, высшие колледжи не могли готовить, по законодательству, на второй ступени. Для них это перспектива дальнейшего роста. Если есть магистратура, возможно, через аспирантуру дальше пополнить, сделать смену практически профессорско-преподавательского состава. Для нас очень важно.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Лейтенанты, выпускники сегодняшнего года, года 70-летия Победы – это долгожданные офицеры в наших рядах. И мы рады, что у всех у них блестят глаза и они готовы выполнить боевую задачу в авиационных частях.

Александр Панасюк, выпускник УО «Минский государственный высший авиационный колледж»:

Эмоции переполняют, впечатления хорошие. Очень рады, что наконец-то закончили, выпустились. Сейчас в новую жизнь вступаем. Стану министром обороны.

Через месяц сегодняшние выпускники пополнят строй авиационных инженеров в воинских частях. И по традиции, прежде чем отправиться в свободное плаванье, над плацем в воздух взлетают сотни «счастливых» монет.