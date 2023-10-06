Работа начинается задолго до отправления поезда. Как проходит день проводника?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Как устроена жизнь проводника, когда надо столько времени проводить в поезде?

Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона Минского вагонного участка Минского отделения Белорусской железной дороги:

Мои рейсы рассчитаны на шесть дней. То есть шесть дней я в пути. У меня направление Минск – Санкт-Петербург, поэтому мы три раза ездим в Санкт-Петербург.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Что из себя представляет день проводника? С чего он начинается, и когда вы идете, отдыхаете, можете себе позволить?

Елена Якушенко:

Работа проводника начинается не с посадки, как многие полагают, а задолго до отправления поезда. Начинаем с планерки. На планерке инструктор, начальник поезда обязательно проводит инструктаж. Если какие-то нововведения, новые правила, внеплановые инструктажи – все это разбирается на планерке. Затем уже мы приступаем к приемке вагона. То есть проверяем электрооборудование, внутреннее оборудование, съемное, внешнее на наличие, исправность вагона. Также оборудование в плане чайной продукции, чтобы пассажиры не остались голодными. Постельное белье обязательно. Если это вагон повышенной комфортности – застилка, в фирменном вагоне – застилка. Обязательно стелем полки для комфорта пассажиров. Затем уже преступаем к встрече пассажиров – это моя самая любимая часть. Далее, конечно, путешествуем.

Наталья Надольская:

На память фотографируются с вами?

Елена Якушенко:

Бывает.

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