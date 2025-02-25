Работа экспертного совета и формирование Правительства – Лукашенко принял с докладом Кочанову

Дисциплина в стране, функционирование вертикали власти и законотворческая деятельность. С этих вопросов начался рабочий день главы государства. С докладом Александр Лукашенко принял председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова входит в комиссию по формированию нового состава правительства. Президент поинтересовался, как проходят обсуждения. Отметим, согласно Конституции Беларуси, премьер-министр, вице-премьер и руководители профильных ведомств назначаются главой государства – с предварительного согласия Палаты представителей. Что касается комиссии – ее, как подчеркнул Александр Лукашенко, он поручил создать, чтобы мнений было больше. Вместе с тем напомнил, что обновлять правительство начали еще полгода назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вижу, уже в средствах массовой информации начинают мусолить: «Ах, правительство! Кто будет – не будет…» Они просто забыли, журналисты, блогеры и прочие, особенно не наши, что правительство формируется не после выборов. Мы постепенно формировали правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначая министров и так далее. У нас почти половина уже министров, членов правительства работают меньше, чем год. То есть это вновь назначенные люди.

Я знаю, вы обсуждали не единожды персоналии кандидатур. К чему пришли? Это первый вопрос. Второй вопрос – экспертный. Почему?

Чтобы мы, так сказать, раздавая полномочия и передавая от Президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления. А чехарда может быть, самое опасное, со стороны законов, которые мы принимаем. Поэтому очень важно, чтобы эту систему не нарушили. И этому должен служить прежде всего экспертный совет. Поэтому я хочу знать, как организована эта работа.