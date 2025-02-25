Почти 800 фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси и ЕС

Порядка 800 фур и легковушек простаивают на границе Беларуси и ЕС. Несмотря на все наши дружественные шаги, европейские соседи продолжают искусственно создавать препятствия для пересечения рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, скопления большегрузов наблюдаются не только на традиционном литовском, но и на польском направлении. У погранперехода «Каменный Лог» простаивают 280 фур, еще 220 – в «Беняконях». На польском направлении стоит очередь из 60 большегрузов. Пересечь границу сутками не удается и на легковушках. В пункте пропуска «Брест» застряли две сотни машин.