В Беларуси дали старт новому этапу общереспубликанского проекта «Разам з мастацтвам» – «Слава пераможцам!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посвящен 80-летию со дня Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Символическим началом стала церемония возложения цветов у стелы «Минск – город-герой».

Мероприятие собрало несколько сотен человек – это представители министерств и ведомств, учащиеся школ и высших учебных заведений, а также деятели искусств. Людей разных поколений объединила одна общая цель – подчеркнуть вклад белорусского народа и деятелей культуры в Победу, а также отдать дань памяти героям, которые сражались и трудились ради освобождения нашей страны.

Мария Станкевич, учащаяся средней школы № 8 Минска:

Я принимаю участие во многих мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Я пишу стихи, также посвящаю их участникам Великой Отечественной войны. То, что я здесь, много для меня значит. На стене есть название партизанского отряда моего прадедушки, который сражался на фронте Великой Отечественной войны, затем ушел в партизаны, был ранен, но продолжал борьбу и с пулевым ранением прожил до конца своей жизни.

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Главной целью является то, чтобы наше молодое поколение, наши молодежь, ребята, которые входят во взрослую жизнь, вспомнили и еще раз осознали важность тех событий, которые происходили во время Великой Отечественной войны, тот огромный героизм белорусского народа, который был проявлен в те годы, и передали это своим детям в дальнейшем, чтобы память о подвиге белорусского народа сохранялась на многие-многие годы вперед. Красной нитью встречи стала церемония передачи Гончаровым Александром Сергеевичем оригиналов писем его отца-фронтовика семье. Они переданы в фонд Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на постоянное хранение. Отметим, что четвертый этап общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам» – «Слава Пераможцам!» был реализован Молодежным театром эстрады при поддержке Министерства культуры Беларуси.