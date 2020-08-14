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Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство

14 августа 2020 11:08
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Новости Беларуси. Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли.

Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство-1

Именно с темы забастовок на предприятиях и раскачивании трудовых коллективов 14 августа Президент начал разговор. Следя за последними событиями в стране и непростой обстановкой на некоторых заводах, глава государства обратился к руководителям структур. Даже в сложный период – пандемию – наша промышленность не останавливалась, сегодня тем более позволить себе такого не можем. Очевидно, если на паузу поставим производства, ниши на рынках быстро займут другие. Разве это выгодно белорусам?

Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Вот, сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли. И это тоже на злобу дня, поскольку здесь собрались и руководители основных наших строительных организаций и управлений, и трестов.

Сейчас пытаются раскачать трудовые коллективы. Вы, наверное, это хорошо знаете, чувствуете. О чем бы я вас попросил? Конечно, трудовые коллективы – это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Пускай молодцы строители, у них попроще ситуация, они все заняты делом. Но тем не менее пытаются и строителей там качнуть и так далее.

Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство-7

Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим. Поэтому просто людям, коллективам надо объяснить.

Вот я беру, к примеру, «Беларуськалий». Если они забастуют на два дня, то конкуренты – россияне и канадцы – перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Что касается МТЗ, МАЗа и так далее – ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся. Только надо понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать, она в пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки, чтобы втюхать какой-то трактор и прочее.

Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство-10

Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Поэтому людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте.

Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу, пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите, ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу.

Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство-13

То есть людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. А это кормилица. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Два дня там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?

Поэтому с такой позиции надо подходить к людям, в том числе и в строительной отрасли. Потому что строители – это продвинутый, боевитый народ. Но им надо открывать глаза, что будет потом. У нас строители постоянно были в болоте. Мы их вытаскивали уже в который раз за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился производства – работайте.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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