Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство

Новости Беларуси. Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли.

Именно с темы забастовок на предприятиях и раскачивании трудовых коллективов 14 августа Президент начал разговор. Следя за последними событиями в стране и непростой обстановкой на некоторых заводах, глава государства обратился к руководителям структур. Даже в сложный период – пандемию – наша промышленность не останавливалась, сегодня тем более позволить себе такого не можем. Очевидно, если на паузу поставим производства, ниши на рынках быстро займут другие. Разве это выгодно белорусам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Вот, сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли. И это тоже на злобу дня, поскольку здесь собрались и руководители основных наших строительных организаций и управлений, и трестов. Сейчас пытаются раскачать трудовые коллективы. Вы, наверное, это хорошо знаете, чувствуете. О чем бы я вас попросил? Конечно, трудовые коллективы – это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Пускай молодцы строители, у них попроще ситуация, они все заняты делом. Но тем не менее пытаются и строителей там качнуть и так далее.

Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим. Поэтому просто людям, коллективам надо объяснить. Вот я беру, к примеру, «Беларуськалий». Если они забастуют на два дня, то конкуренты – россияне и канадцы – перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Что касается МТЗ, МАЗа и так далее – ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся. Только надо понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать, она в пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки, чтобы втюхать какой-то трактор и прочее.

Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Поэтому людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте. Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу, пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите, ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу.