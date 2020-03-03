Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

21 июня 1941 года было принято решение о срочном развертывании серийного производства «катюш». Первый заказ поступил на Воронежский завод имени Коминтерна.

Не хватало и рабочих: в первые дни войны с завода на фронт ушли около 400 человек. На их место встали женщины и дети. Тот, кто не доставал до станка, просто приставлял ящик-подставку. Чтобы выполнить норму, они не выходили из заводских цехов по 12-16 часов и устраивали соцсоревнования. Часто и вовсе спали на фуфайках прямо у станков.

Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):

Рабочий день длился столько, сколько мог стоять рабочий у станка, столько, сколько мог инженер стоять у кульмана. Обед приносили из столовой прямо к станку. Рабочие порой падали от усталости.

В литейном цеху был душ. И когда человек понимал, что он сейчас упадет, потому что спали считаные часы, человек уходил под холодный душ. И возвращался опять к станку.

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