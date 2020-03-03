«В каждой области действует около 7-8 тысяч вакансий». Где студенту можно поработать этим летом

Весело и с пользой провести каникулы – мечта каждого студента. БРСМ предлагает всем желающим эту мечту осуществить. Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта.

Найти новых друзей, прокачать профессиональные навыки и вписать свое имя в историю знаковых объектов и, конечно же, подзаработать – прекрасная перспектива на лето.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор проекта «Выбираем студотряд» – Александр Базук, студент УО «Полоцкий государственный университет», командир стройотряда «Эврика» – Дмитрий Щербенок и актриса драматического театра Белорусской армии, боец педагогического отряда «Горящие сердца» – Антонина Иванова.

Александр Базук, координатор проекта «Выбираем студотряд»:

Проводится ярмарка вакансий. Первый старт дается в онлайн-режиме, т. е. по всем социальным сетям, на наших сайтах Союза молодежи, будут размещены данные QR-коды, анкеты, рекламные посты, которые будут предлагать ребятам определенные вакансии, где они могут поработать этим летом и заработать. Эта акция у нас проходит под таким слоганом: «Працуем разам».