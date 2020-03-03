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«В каждой области действует около 7-8 тысяч вакансий». Где студенту можно поработать этим летом

03 марта 2020 08:34
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Весело и с пользой провести каникулы – мечта каждого студента. БРСМ предлагает всем желающим эту мечту осуществить. Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта.

Найти новых друзей, прокачать профессиональные навыки и вписать свое имя в историю знаковых объектов и, конечно же, подзаработать – прекрасная перспектива на лето.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор проекта «Выбираем студотряд» – Александр Базук, студент УО «Полоцкий государственный университет», командир стройотряда «Эврика» – Дмитрий Щербенок и актриса драматического театра Белорусской армии, боец педагогического отряда «Горящие сердца» – Антонина Иванова.

Александр Базук, координатор проекта «Выбираем студотряд»:
Проводится ярмарка вакансий. Первый старт дается в онлайн-режиме, т. е. по всем социальным сетям, на наших сайтах Союза молодежи, будут размещены данные QR-коды, анкеты, рекламные посты, которые будут предлагать ребятам определенные вакансии, где они могут поработать этим летом и заработать. Эта акция у нас проходит под таким слоганом: «Працуем разам».

«В каждой области действует около 7-8 тысяч вакансий». Где студенту можно поработать этим летом-1

Для всех ли желающих найдется работа?

Александр Базук:
В каждой области уже на данный момент действует около 7-8 тысяч вакансий. Если говорить о предстоящем лете, то самые такие стратегические популярные направления строительные и педагогические отряды. Такие направления, как сервисные и медицинские отряды сегодня мы активно развиваем. Все так же престижной остается работа на Всебелорусской стройке в Островце – стройке АЭС.

# БРСМ # общество # Александр Базук # Дмитрий Щербенок # Антонина Иванова # Фотофакт

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