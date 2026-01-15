«Рабочая лошадь» – это ваше агентство. Какие задачи поставил Президент перед сферой туризма

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большие надежды возлагает глава государства на Кирилла Машарского, а в его лице на новую структуру, ответственную за туризм в нашей стране. Нацагенство теперь не часть Минспорта, и это решение, к которому пришли через долгие дискуссии. Ключевым фактором оказались цифры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Рабочая лошадь» – это ваше агентство. Поэтому вы должны понимать это. А туризм мы видим сейчас. Если бы у нас больше было мощностей по туризму сейчас, мы бы уже хорошие деньги зарабатывали. И эти 4-5 % ВВП точно бы давали. Но у нас этих мощностей не хватает. Надо существующую базу приводить в порядок и наращивать ее. Это уже ведомство понимает.
Туризм – это здорово. Я был в Омане недавно, мы разговаривали с ответственными людьми, – они очень сильно развивают сейчас туризм. В Эмиратах это вообще первая статья доходов. Не нефть, не газ (в Эмиратах этого добра хватает), а туризм уже на первом месте. А на втором уже там нефтянка и так далее. Люди приезжают, тратят огромные деньги. Я не хочу сказать, что у нас будет, как в Эмиратах. Да и не надо сразу так. Деньги некуда будет девать. Но потихоньку надо в этом направлении двигаться. У нас есть что показать и предложить людям. Европу загадили давно, как бы они там ни кичились, ни говорили. Остались Беларусь и Россия, куда можно прийти, подышать свежим воздухом. А у нас еще и обзавестись хорошими товарами. Поэтому туризм надо развивать.
Над количеством инфраструктуры в местах, привлекательных для туристов, в Нацагенстве обещают работать, но и о качестве никто не забудет. Прекрасно понимают: реалии параметры базового комфорта выдерживают не везде, ссылаясь на разные причины, да и как таковые требования, запросы поменялись и у гостей, и у самих белорусов. Как раньше – не может быть и не будет.
Кирилл Машарский, директор национального агентства по туризму Беларуси:
Поменялась принципиально сама философия отношения к туризму. Сейчас это конкретно экономическая отрасль. Она всегда и была. Но сейчас туристический комплекс переосмысливается, где и как можно прибавиться. Выделяется топ наших туристических объектов, где можно еще повысить маржинальности, чего там не хватает, где можно улучшить. Опять же нужно двигаться всегда от клиента, то есть получать обратную связь. Поэтому для нас очень важно, даже на первоначальном этапе функционирования агентства, строить обратную связь со всем бизнесом, который в этой сфере работает. То есть работать слаженно, понимать, что необходимо, как необходимо двигаться.
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