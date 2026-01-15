«Рабочая лошадь» – это ваше агентство. Какие задачи поставил Президент перед сферой туризма

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие надежды возлагает глава государства на Кирилла Машарского, а в его лице на новую структуру, ответственную за туризм в нашей стране. Нацагенство теперь не часть Минспорта, и это решение, к которому пришли через долгие дискуссии. Ключевым фактором оказались цифры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Рабочая лошадь» – это ваше агентство. Поэтому вы должны понимать это. А туризм мы видим сейчас. Если бы у нас больше было мощностей по туризму сейчас, мы бы уже хорошие деньги зарабатывали. И эти 4-5 % ВВП точно бы давали. Но у нас этих мощностей не хватает. Надо существующую базу приводить в порядок и наращивать ее. Это уже ведомство понимает.

Туризм – это здорово. Я был в Омане недавно, мы разговаривали с ответственными людьми, – они очень сильно развивают сейчас туризм. В Эмиратах это вообще первая статья доходов. Не нефть, не газ (в Эмиратах этого добра хватает), а туризм уже на первом месте. А на втором уже там нефтянка и так далее. Люди приезжают, тратят огромные деньги. Я не хочу сказать, что у нас будет, как в Эмиратах. Да и не надо сразу так. Деньги некуда будет девать. Но потихоньку надо в этом направлении двигаться. У нас есть что показать и предложить людям. Европу загадили давно, как бы они там ни кичились, ни говорили. Остались Беларусь и Россия, куда можно прийти, подышать свежим воздухом. А у нас еще и обзавестись хорошими товарами. Поэтому туризм надо развивать.

Над количеством инфраструктуры в местах, привлекательных для туристов, в Нацагенстве обещают работать, но и о качестве никто не забудет. Прекрасно понимают: реалии параметры базового комфорта выдерживают не везде, ссылаясь на разные причины, да и как таковые требования, запросы поменялись и у гостей, и у самих белорусов. Как раньше – не может быть и не будет.