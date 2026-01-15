Лукашенко о новом губернаторе Витебской области: человек с жёстким стержнем, дисциплинированный

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из ключевых поручений касается Витебской области. В минувшем году она подверглась серьезной критике, и сегодня этому особенному региону нужен ощутимый прорыв. В числе приоритетных отраслей, где необходимо навести идеальный порядок, – АПК. Потенциал видится также в деревообработке. Свежим взглядом посмотреть на эти и другие проблемы северного региона, а главное, вместе с командой их решить, предстоит новому губернатору Витебщины Александру Рогожнику. А вот весь спектр социальных задач в масштабах страны – теперь зона ответственности нового министра труда и соцзащиты населения. Этот портфель у Андрея Лобовича. Важнейшие задачи и перед туристической сферой. Она должна стать реальной и приносящей немалый доход отраслью национальной экономики. В авангарде этой работы Национальное агентство по туризму, которое сегодня возглавил Кирилл Машарский. Все детали кадрового дня из Дворца Независимости в репортаже Алены Сыровой.

Первый кадровый день в новом году оказался богатым на громкие назначения. Новые министры – труда и соцзащиты – и глава Национального агентства по туризму (не министерства, конечно, но структуры Совмина), обновился состав Минсельхозпрода, об этом чуть позже. Потому что едва ли ошибусь, если скажу, что самые обсуждаемые изменения в местной вертикали. В Витебской области новый губернатор. И кто?! Теперь уже экс-посол Беларуси в России. Учитывая специфику региона беспрецедентный случай – вместе с назначаемым в кабинете у главы государства были и уполномоченные, и ответственные, и те, кому в принципе область не чужая. В этом кругу Александр Лукашенко объяснил мотивы изменений, случившихся сегодня, хотя назревали они уже какое-то время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никак не можем бросить Витебскую область. Еще раз подчеркиваю: если с точки зрения производства мы можем без этого обойтись, то это не разговоры власти о том, что мы должны забыть наш северный край. Просто мы работали по старинке, об этом уже тоже много говорилось. Надо свежим взглядом взглянуть на проблемы, которые там существуют, и действовать. Читайте здесь. Действовать. Задача вполне понятная, но отнюдь не простая. Учитывая, что проблемы в северном регионе копились долгое время. Попытки и эксперименты в зоне рискованного земледелия дают результаты, но не те, на которые рассчитывал Президент. И прежде чем еще раз пройтись по пунктам, важное о прежнем руководителе области. Александр Субботин в должности губернатора родной ему Витебщины работал в последние 4 года. Много или мало – как посмотреть. Все же позиция не самая простая. Легче ему едва ли станет – Президент пообещал человека опытного загрузить и проверить крепость характера.

Александр Лукашенко:

Говоря о губернаторе Субботине, я хочу сказать, что этот человек абсолютно не потерянный для страны. И мы тут планируем, в ближайшее время узнаете, загрузить его на всю катушку, загрузить его с ног до головы. Если характер есть, то потянет. Это касается внешнего контура нашей страны и других направлений, где надо серьезно поработать. Губернатор Витебской области – специалист неплохой. Мы его попробуем использовать по тому направлению, которым он хорошо владеет.