Ликвидирована крупная сеть радиошпионов! Протасевич рассказал эксклюзивные детали операции КГБ Беларуси

В программе «Без прикрытия» нет места догадкам и полутонам. Только факты, только то, о чем предпочитали молчать. Сегодня именно такой выпуск: инсайды, которые не звучали публично, и эксклюзивный разбор событий, о которых вы должны знать.

Роман Протасевич:

Вечернее хобби, паяльник и антенна на крыше – так это выглядело со стороны. Но за безобидным радиолюбительством скрывалась система слежки, работавшая против страны. Комитет государственной безопасности заявляет о пресечении сети, которая под прикрытием увлечения выкачивала государственные секреты из эфира. Подробнее. Где заканчивается хобби и начинается диверсия – разбор в нашей программе.

Роман Протасевич:

Официальная версия звучит сухо: пресечена сеть, использовавшая радиоаппаратуру для несанкционированного прослушивания. Реальность – сложнее и серьезнее. Согласно данным КГБ, была выявлена и нейтрализована законспирированная структура, созданная при поддержке извне. Ее конечная цель выходила далеко за рамки простого любопытства. Речь шла о получении возможности влиять на критически важные объекты. В фокусе внимания этой сети находились: ключевые военные объекты – аэродромы и позиции противовоздушной обороны; силовые ведомства – от Министерства обороны и внутренних дел до Службы безопасности Президента; обеспечение безопасности высшего руководства страны, включая детализацию маршрутов передвижения. Маскировка была продуманной. Внешне – сообщество энтузиастов радиодела. Внутри – настроенная система нелегального перехвата, использующая специальное оборудование для доступа к закрытым каналам. Грань между хобби и преступлением была четкой – ее сознательно преступили.

Никита Красько, обвиняемый в государственной измене:

Я установил на крыше антенну и спокойно мог у себя дома слышать весь город.

Роман Протасевич:

Как функционировала эта структура? Показания ее участников рисуют картину тотального охвата. Один из задержанных, Никита Красько, описывает возможности следующим образом. Никита Красько:

Служба безопасности Президента использовала контрольные точки, и вот по ним можно было понять, где едет кортеж. Роман Протасевич:

Но слушал он не музыку в эфире. В зоне приема были частоты МВД, МЧС, каналы оперативных служб. По сути, вся оперативная жизнь города становилась доступной. Другой фигурант, Вячеслав Бенько, уточняет, что перехватывалась информация, обеспечивающая оперативно-разыскную деятельность. Но особый интерес вызывала охрана первых лиц государства. Все эти данные в реальном времени оцифровывались и выгружались в открытый доступ в интернет. Этот шаг стал точкой невозврата. Участники сети добровольно лишились контроля над собранным, превратив локальные прослушки в дистанционный инструмент для внешних операторов. Фактически они передали в чужие руки часть информационного суверенитета страны. Анализ следствия и экспертов указывает на многоуровневые задачи, характерные для стратегической разведки. Для чего могла использоваться эта информация?