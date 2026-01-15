Коржицкий: развитие высокотехнологичных производств – одно из приоритетных направлений в текущей пятилетке

Ставка на высокие технологии в ближайшие годы будет сделана и в реальном секторе экономики. И уже сейчас инновационные проекты для всех отраслей проходят тщательную экспертизу, – отметил председатель Госкомитета по науке и технологиям Денис Коржицкий, общаясь с сотрудниками гродненского предприятия по производству трикотажных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роботизация производств, импортозамещение, развитие биотехнологий – сейчас наполняются конкретными заданиями два десятка научно-технических программ практически по всем отраслям экономики, а еще шесть региональных стратегий – для конкретных областей страны.
Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
В новую пятилетку заходит очень много проектов по роботизации производств. То есть это обеспечивает рост производительности труда, обеспечивает качество производимой продукции. В новой государственной программе инновационного развития предусмотрен ряд новых механизмов. Это и комплексные проекты, это и проекты с пониженными критериями эффективности, но обеспечивают роботизацию, обеспечивают внедрение искусственного интеллекта.
И все это на прочной базе, созданной в предыдущие годы. Так, за минувшую пятилетку в стране реализовано около 100 научно-технических программ. Среди прорывных проектов, например, технологии, которые позволили выполнять уникальные операции по пересадке сердца. Немало внедрено разработок в области борьбы с онкологическими заболеваниями.