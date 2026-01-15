Коржицкий: развитие высокотехнологичных производств – одно из приоритетных направлений в текущей пятилетке

Ставка на высокие технологии в ближайшие годы будет сделана и в реальном секторе экономики. И уже сейчас инновационные проекты для всех отраслей проходят тщательную экспертизу, – отметил председатель Госкомитета по науке и технологиям Денис Коржицкий, общаясь с сотрудниками гродненского предприятия по производству трикотажных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роботизация производств, импортозамещение, развитие биотехнологий – сейчас наполняются конкретными заданиями два десятка научно-технических программ практически по всем отраслям экономики, а еще шесть региональных стратегий – для конкретных областей страны.