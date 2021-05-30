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«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников

30 мая 2021 17:25
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси праздновали День пограничника – один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, протяженность наших рубежей – более 3,5 тысячи километров как по суше, так и по воде. Технические новинки, сигнализационные комплексы и сотни секретов, о которых знают избранные. О них и речь. О тех, кто днем и ночью на страже, чья служба опасна и в мирное время, у кого в тылу вся страна.

Всю неделю под хештегом «япограничник» «зеленые береты» собирали лайки. Кристина Протосовицкая отправилась на западные рубежи, чтобы взглянуть на службу изнутри.

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-1

Этому четырехколесному зверю нет равных на заболоченных участках границы. Главная его миссия – обеспечить быструю маневренность пограничного отряда. Новинкой квадроцикл назвать сложно, техника уже доказала свою эффективность на службе.

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-4

Была информация от местного населения о том, что готовится нарушение государственной границы. На труднопроходимой местности, где обычная автомобильная техника не пройдет, показала себя отлично. Мир не стоит на месте, мы идем вперед.

Это было случайно? Вот что думают пограничники о нарушении белорусской границы польским вертолётом

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-7

Застава «Теребунь» на польском направлении. Чтобы понять, где ты находишься, нужно усвоить три вещи. Застава ближайшая к оживленному международному пункту пропуска «Козловичи». Здесь же проходит трасса М1 – главная транспортная артерия между Россией и Европой, а водный рубеж проходит по реке Западный Буг. В весеннее половодье она себе позволила лишнего.

Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-10

Руслан Альхименок, начальник пограничной заставы «Теребунь»:
С начала года на участке заставы задержано два беспилотных летательных аппарата, которые пытались переместить через государственную границу ценности на сумму около 4000 рублей. Данные квадрокоптеры были задержаны с помощью прибора «Гроза-Р2», специальная электромагнитная пушка.

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-13

«Пилотов» таких летательных средств отследить несложно, зачастую их застают прямо дома. Но все же лидеры нарушений –нелегальные мигранты. Застава задерживала организованные группы до 15 человек. Коронавирус пыл нарушителей поумерил, но желание не отбил. За этот год на участках Брестской пограничной группы печально «отметились» 273 человека. Усиление охраны проходит на разных уровнях.

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-16

Дмитрий Винников, первый заместитель начальника Брестской пограничной группы:
На текущий период нами построено более 12 километров рубежей охраны государственной границы. Оборудованы самыми современными техническими средствами охраны государственной границы, как загородительного типа, так и незагородительного типа. Активно применяем в охране государственной границы также беспилотные летательные аппараты, автожиры, катера.

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-19

Визуально этот участок границы не привлекает внимание технической начинкой. Но здесь есть камеры, тепловизоры, сигнализационный комплекс. И еще с десяток секретов, о которых не сообщают любопытным журналистам.

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников-22

А что уж привлекает и без того внимание – четвероногий напарник по кличке Форест. Пожалуй, главный символ службы на границе.

# Государственная граница Беларуси # общество # Руслан Альхименок # Дмитрий Винников # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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