«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси праздновали День пограничника – один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, протяженность наших рубежей – более 3,5 тысячи километров как по суше, так и по воде. Технические новинки, сигнализационные комплексы и сотни секретов, о которых знают избранные. О них и речь. О тех, кто днем и ночью на страже, чья служба опасна и в мирное время, у кого в тылу вся страна.