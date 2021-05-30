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Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство

30 мая 2021 17:26
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси праздновали День пограничника – один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, протяженность наших рубежей – более 3,5 тысячи километров как по суше, так и по воде. Технические новинки, сигнализационные комплексы и сотни секретов, о которых знают избранные. О них и речь. О тех, кто днем и ночью на страже, чья служба опасна и в мирное время, у кого в тылу вся страна.

Всю неделю под хештегом «япограничник» «зеленые береты» собирали лайки. Кристина Протосовицкая отправилась на западные рубежи, чтобы взглянуть на службу изнутри.

Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство-1

Время реагирования у группы – 3 минуты. У военнослужащих нет привычного распорядка, каждый день по боевому расчету. Поэтому на фоне здесь стараются создать стабильный и приятный быт.

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников

Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство-4

Александр Кузьменко, старшина пограничной заставы «Теребунь»:
Коровка Зорька дойная, всегда на нашей заставе всегда свежее молоко парное. Бычок Буба еще небольшой совсем, растет потихонечку. Огород  морковка, свекла, картофель, лук, теплица с помидорами и огурцами, даже клубника.

Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство-7

Провиантом пограничники заставы обеспечены на 100 %. Такое домашнее подворье скорее для комфорта. Заботятся о хозяйстве все вместе и на равных. К слову, сейчас почти две трети военнослужащих – минчане.

Это было случайно? Вот что думают пограничники о нарушении белорусской границы польским вертолётом

Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство-10

Александр Кузьменко:
Как говорится, голодный солдат – плохой солдат. Если будет, что покушать свеженькое, то и совсем по-другому солдаты будут охранять, относиться к службе.

Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство-13

# Государственная граница Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Кузьменко # Фотофакт

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