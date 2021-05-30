Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси праздновали День пограничника – один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К слову, протяженность наших рубежей – более 3,5 тысячи километров как по суше, так и по воде. Технические новинки, сигнализационные комплексы и сотни секретов, о которых знают избранные. О них и речь. О тех, кто днем и ночью на страже, чья служба опасна и в мирное время, у кого в тылу вся страна.
Всю неделю под хештегом «япограничник» «зеленые береты» собирали лайки. Кристина Протосовицкая отправилась на западные рубежи, чтобы взглянуть на службу изнутри.
Время реагирования у группы – 3 минуты. У военнослужащих нет привычного распорядка, каждый день по боевому расчету. Поэтому на фоне здесь стараются создать стабильный и приятный быт.
«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников
Александр Кузьменко, старшина пограничной заставы «Теребунь»:
Коровка Зорька дойная, всегда на нашей заставе всегда свежее молоко парное. Бычок Буба еще небольшой совсем, растет потихонечку. Огород – морковка, свекла, картофель, лук, теплица с помидорами и огурцами, даже клубника.
Провиантом пограничники заставы обеспечены на 100 %. Такое домашнее подворье скорее для комфорта. Заботятся о хозяйстве все вместе и на равных. К слову, сейчас почти две трети военнослужащих – минчане.
Это было случайно? Вот что думают пограничники о нарушении белорусской границы польским вертолётом
Александр Кузьменко:
Как говорится, голодный солдат – плохой солдат. Если будет, что покушать свеженькое, то и совсем по-другому солдаты будут охранять, относиться к службе.