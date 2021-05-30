Это было случайно? Вот что думают пограничники о нарушении белорусской границы польским вертолётом

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси праздновали День пограничника – один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, протяженность наших рубежей – более 3,5 тысячи километров как по суше, так и по воде. Технические новинки, сигнализационные комплексы и сотни секретов, о которых знают избранные. О них и речь. О тех, кто днем и ночью на страже, чья служба опасна и в мирное время, у кого в тылу вся страна. Всю неделю под хештегом «япограничник» «зеленые береты» собирали лайки. Кристина Протосовицкая отправилась на западные рубежи, чтобы взглянуть на службу изнутри.

Павел Козырев, военнослужащий пограничной заставы «Теребунь»:

Конечно, попасть хотел. Эта служба очень интересная и увлекательная. Для меня слово «пограничник» с детства – это всегда было что-то связанное с собаками в первую очередь. Попав сюда, я окунулся в такую атмосферу. Честно говоря, не ожидал такого. Я попал в семью. Я из семьи попал в семью. Большая ответственность на мне – я защищаю не просто отдельных граждан, я в первую очередь защищаю своих родных и близких: своих маму, папу, бабушку, дедушку. Я понимаю, что я должен.

За наряд рядовой проходит 22 километра границы. В полном комплекте. Павел Козырев признается: по неопытности сперва лечил мозоли, а спустя полгода все налегке. В ночь на 29 апреля именно он заступил на дежурство, когда вертолет «Ми-24» польских Вооруженных Сил нарушил белорусскую границу. Пограничный наряд доложил о типе вертолета и его направлении.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Чтобы представить, на какой высоте пролетал вертолет-нарушитель, достаточно посмотреть вниз. 15-20 метров – в авиации эту высоту называют сверхнизкой. Так что фонарик пограничника светом «добивал» до кабины пилота с земли. Для заблудившегося, по-моему, чересчур низко, а для того, чтобы проверить, как отреагируют белорусы, вполне достаточно. «Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников

По данным оборонного ведомства Беларуси, во время полета вертолет дважды пересек реку Западный Буг, которая является естественной преградой на сухопутном участке белорусско-польской границы. ВВС Польши в Twitter ответил.

29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных Сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер. Опыт службы начальника заставы подсказывает, что в военном деле таких случайностей не бывает.

Руслан Альхименок, начальник пограничной заставы «Теребунь»:

Во-первых, самый главный ориентир для летчиков Республики Польша – это то, что у нас граница проходит по реке Западный Буг. А второй ориентир – это то, что там стоит пункт пропуска на местности, также есть высоковольтная линия электропередач, которую в принципе облететь нельзя. Стараются создать комфортный быт. Оказывается, у пограничников есть своё хозяйство