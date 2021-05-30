Вместе создают инновационный продукт. Как роботы помогают сотрудникам предприятия в Гомеле?

Новости Беларуси. Недавно утвержденная госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси» фактически дала старт новому этапу реализации комплексного проекта «Умные города Беларуси», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Планируется, что в ближайшие пять лет произойдет системный переход от теории к практике. В результате в стране будет создана современная система управления регионами, которая станет основой для комплексной цифровой трансформации как экономики, так и социальной сферы. Пока специалисты только приступают к созданию типовой цифровой платформы, однако​ перспективные элементы «Умного города», созданные белорусскими инженерами,​ уже можно потрогать своими руками.

В Гомеле люди и роботы вместе создают умные измерительные приборы. Счетчики воды, электроэнергии и природного газа нового поколения общаются и с потребителем, и с поставщиком услуг, и могут не только считать. Материал корреспондента Александра Добрияна. ​

Ничего сложного в своей работе не видит Александр Коровин. Если для кого-то роботы – это все еще будущее, то для него – повседневная обыденность. В его подчинении их целых восемь штук. Помогают людям паять микросхемы. Правда, кто кому помогает, сразу и не поймешь.

Александр Коровин, наладчик оборудования ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:

В любом случае человек должен следить за выполнением, потому что у робота тоже бывают мелкие погрешности – все детали идеальными не бывают. ​

– У вас здесь интересная работа?

– Да, у нас интересная работа. Все-таки свое, то, что мы производим здесь, на родине, не в Китае, где от кого-то постоянно должны зависеть: вдруг они поднимут цены, что-то случится, как сейчас, коронавирус или другая проблема. Местное производство – я думаю, мы получаем дополнительную независимость от того, что сами научились что-то делать.

Робот и человек вместе создают инновационный продукт. Пока вклад в общее дело – 50 на 50. Но не исключено, что в ближайшем будущем роботы здесь будут выполнять большую часть работы. Производство не останавливается ни на минуту, 24 часа в сутки семь дней в неделю – для машин такой ритм не проблема.