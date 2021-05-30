На таких же линиях паяют самые дорогие смартфоны. Рассказываем о белорусском предприятии по производству счётчиков

Новости Беларуси. Недавно утвержденная госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси» фактически дала старт новому этапу реализации комплексного проекта «Умные города Беларуси», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Планируется, что в ближайшие пять лет произойдет системный переход от теории к практике. В результате в стране будет создана современная система управления регионами, которая станет основой для комплексной цифровой трансформации как экономики, так и социальной сферы. Пока специалисты только приступают к созданию типовой цифровой платформы, однако​ перспективные элементы «Умного города», созданные белорусскими инженерами,​ уже можно потрогать своими руками.

В Гомеле люди и роботы вместе создают умные измерительные приборы. Счетчики воды, электроэнергии и природного газа нового поколения общаются и с потребителем, и с поставщиком услуг, и могут не только считать. Что думают о своей продукции сотрудники «МИРТЕК-инжиниринг» и с кем поговорить в обеденный перерыв, если твой напарник – робот? На неделе узнал корреспондент Александр Добриян. ​ Высокие технологии на этом предприятии начинаются с гардероба. И​ видимая эстетика здесь лишь побочный эффект.

Мы используем на халатах антистатические токопроводящие нити – специальная ткань и специальные нити. Также дополнительно антистатические бахилы, которые препятствуют возникновению статики на ногах. Электромагнитная стерильность – залог высочайшего качества выпускаемой электроники. Одно из самых современных предприятий в стране запустили в августе 2020-го. Новый завод построили всего за девять месяцев. Ставку сделали на производство умных приборов учета электроэнергии, воды и газа.

Павел Верхов, генеральный директор ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:

Это приборы, которые имеют возможность передавать свои данные, обрабатывать, строить графики, которые непосредственно принимают участие в системах «Умный дом», «Умный город». Могут между собой общаться, анализировать и выдавать потребителю в виде готовых графиков, чтобы можно было принимать решения. Такие приборы позволяют облегчить быт. Мы можем на своем телефоне увидеть все показания ваших приборов учета, проанализировать. В результате построения всех графиков вы можете принять решение, как можно сэкономить деньги из семейного бюджета.

На таких же линиях на другом конце континента сегодня паяют самые дорогие смартфоны в мире. Как и iPhone, белорусские счетчики электроэнергии для передачи данных используют мобильную сеть. Правда, более экономичный канал – NB-IoT. Вместо SIM-карт в них, как и в передовых смартфонах, SIM-чипы. А между собой инженеры-электроники уже обсуждают сроки прихода в наш быт стандарта 5G. Александр Добриян, корреспондент:

Мы готовы к тому, чтобы внедрить технологии «Умный дом», «Умный город» в нашу жизнь?

Сергей Руденко, инженер-электроник ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:

Конечно, мы готовы. Наше предприятие точно готово. Нет сомнений. «Умный дом» подразумевает технологию 5G и подключение всех приборов в доме, управления, наблюдения за ним. У меня, в принципе, и так уже есть видеокамера – я могу мониторить происходящее у себя в квартире. Ничего сложного нет. Вместе создают инновационный продукт. Как роботы помогают сотрудникам предприятия в Гомеле?

Трудно поверить, что девять лет назад это предприятие начиналось всего с 18 человек. Сегодня в коллективе 270 специалистов, а месячный оборот перевалил за 5 миллионов долларов.

Денис Черноусов, начальник производства​ ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:

Побед действительно много. Производство растет, объемы растут. Мы стараемся справляться, и у нас это получается. Постоянно интересные вызовы, ведь производство – это не просто какой-то рутинный процесс, иногда бывают вызовы и самому себе, и работникам. Каждый работник – это живой организм нашего предприятия. Это всегда приятно. Любая победа, даже самая маленькая, она большая.

Интересно, что свои победы приборостроители напрямую связывают с успехами всей страны. Их инновационные счетчики электроэнергии стали частью государственной программы модернизации энергосистемы, которая успешно реализуется. К концу 2023 года считать электропотребление в Беларуси будут исключительно умные приборы, а в компании уже готово умное решение для подсчета расхода воды.

Валерий Пивкорец, начальник испытательной лаборатории ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:

Наши счетчики являются высокотехнологичным электронным оборудованием, в частности у них обеспечивается так называемый удаленный доступ. Все данные со счетчиков можно сосчитать по радиоканалу. Безусловно, мне очень приятно, что я участвую в этом процессе и имею сопричастность к тем революционным изменениям в нашей жизни, которые сейчас происходят.

На предприятии не просто создают элементы концепции SMART-города. Технология интернета вещей – часть самого производства. Сложное литейное оборудование, например, без проблем управляется из любой точки мира.

​Федор Иванов, наладчик оборудования ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:

Интернет вещей уже вошел в жизнь каждого, наверное. Наше производство не исключение. На современных станках присутствуют такие опции. Наши инженеры могут управлять литьем удаленно из любой точки планеты. Кроме того, что можно проследить, тут есть очень четкая концепция «Индустрии 4.0» – машины чинят машины. Не обязательно это будет делать живой человек. Какие-то ошибки может решить другая машина, которая смотрит за работой этой машины.