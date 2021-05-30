Григорий Азарёнок: Софья Сапега и Роман Протасевич – те, кто сильно постарался, чтобы наших людей расчеловечить

Новости Беларуси. Который раз в программе «Неделя» на СТВ говорим о морали. Евгений Поболовец, СТВ:

Согласитесь, когда ваш собеседник опускается до откровенного гнилья – в разговоре ли, в переписке ли – уже неважно, какие у него там взгляды. Политические. Вам все становится понятно с этим человеком. В XXI веке интернет дал возможность говорить и писать все, что вздумается. Перефразируя Петра I, «чтоб они своею рукою подписывали, ибо сим всякого дурость явлена будет». На неделе мы этой дури начитались с лихвой. Как минимум 20 человек привлечены к ответственности за оскорбление памяти летчиков, погибших при исполнении долга. Тех, кто ценой собственной жизни предотвратили катастрофу, отвели аварийный самолет от жилых домов в Барановичах. У них не только поднялась рука написать такое, им и в голову не пришло потом удалить эту гнусность. На эмоциях ведь всякое можно настрочить – понимаю. Но всегда есть время одуматься. Раз не удалили свои же посты, значит, это уже не эмоции. Позиция, человеческая и гражданская. Правда, сейчас в Беларуси этому дают и другое, более четкое определение. Административно-уголовное. О моральных принципах и эмоциях Григорий Азаренок в серии рубрики «Орден Иуды».

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда нет чистоты, когда либеральная грязь замутила практически все, мир стоит на грани исчезновения. Беларусь держится. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Можно предать друга, отца, брата, можно предать свое воинство, можно предать Президента. После этого ты становишься человеческой мерзостью. Но можно просто предать все человеческое в самом себе, стать уже чем-то другим. Стать постчеловеком. В политологии это называют противным словом трансгуманизм. Это когда находятся тиктокерши, блогеры и журналисты, которые оправдывают казанского стрелка. Им нравится тот, кто пришел и убил детей. Посмотрите на их истинную личину.

Григорий Азаренок:

Трансчеловек воплотился у нас в образе змагара. Это подлая, пресмыкающаяся, болотная гадина. Единственная радость в жизни – написать в интернете мерзость. Когда наши герои, летчики, отдали свои жизни за спасение других, они написали вот это.

Григорий Азаренок:

Таких были сотни. Они строчили с разных аккаунтов, они изрыгали свое нутро, они думали, что останутся безнаказанными, они радовались смертям и горю. Но как только их взяли – сразу поросячьи глазки, сразу извинения и животный страх.

Бог на свете есть […]. Они не хотели перемен, они хотели летать на старых самолетах. Жыве Беларусь, жыве вечна. Снял видео про летчиков и оскорбил их семью. Я прошу прощения, я был пьян. Я не хотел оскорбить семью и летчиков. Я прошу прощения у семьи и считаю их героями. Григорий Азаренок:

Очень хорошо о них в свое время сказал Юрий Караев.

Когда позвонили на телефон доверия и сказали, что Караев, ты там то, то, то, я удовольствовался тем, что служба безопасности нашла его, посадила и сказала: «Повтори». Он начал плакать: «У меня было плохое настроение, я поссорился с женой, я считаю, что бить никого нельзя, ну, лично против министра я ничего не имею, я был пьян». Я говорю: «Отпускайте это чмо, потому что он не мужик».

Григорий Азаренок:

Генерал прав. Чмо, и никак иначе. Кто их сделал такими? Софья Сапега и Роман Протасевич – это те, кто сильно постарался для того, чтобы наших людей расчеловечить. Они хотели смертей милиционеров, они хотели смертей их детей, их родителей. Они радовались зареву огня, когда сжигали дома и машины. Эта милая девочка, по которой так плачет сейчас мама – она выложила данные и адреса тысяч людей. С одной целью – разжечь в Беларуси войну, запугать неугодных.

Григорий Азаренок:

Но находятся постлюди, которые ее оправдывают, которым ее жалко. Которые считают ее героиней. Змагары – это уже за пределами добра и зла, это выродки рода человеческого, это бездушные безликие существа, попросту бесы. Для постчеловека герой – это террорист «Азова». Уже никто не спорит с тем, что он состоял в этой зондеркоманде. И они знают, чем занимались эти нелюди.

Ми – воїни батальйону «Азов», який бореться з москальської нечистю. Те, що зараз буде відбуватися, буде з кожним за пособництво сепаратизму. Григорий Азаренок:

И они это оправдывают. Они голосят и вопят. Они сходят с ума. Мама Протасевича устраивает плач Ярославны на варшавской площади. Она произносит ртом написанную для нее речь. Но когда он был ребенком, они вышвырнули его из квартиры за то, что он был змагаром.

Сейчас я вынужден буду как-то перейти на нелегальное положение, скрываться от родителей. Григорий Азаренок:

Тогда им еще денег не предложили. А сейчас предложили. За эти гастроли. Делайте выводы сами – люди ли перед нами или уже что-то другое? Алёна Дзиодзина: в отношении молитвы мамы Романа Протасевича есть то, что важно заметить, прежде чем идти за эмоциями