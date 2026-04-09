Новости по тегу #Дмитрий Винников

Особенность участка границы – его близость к Чернобыльской АЭС и Полесскому радиационно-экологическому заповеднику. При этом радиационный фон в этой местности остается в пределах нормы.
По территории Беларуси «Эстафета Победы» преодолеет более 3,5 тысячи километров. На пути ее следования пройдут митинги и военно-патриотические акции, встречи с ветеранами и молодежью, концерты и уроки мужества.
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