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Новости по тегу #Дмитрий Винников

В Брагинском районе открыли новую пограничную заставу «Гдень»
09 апреля 2026 13:46

В Брагинском районе открыли новую пограничную заставу «Гдень»

«Эстафета Победы» – участники международного автопробега посетили Гомель
03 февраля 2025 14:04

«Эстафета Победы» – участники международного автопробега посетили Гомель

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников
30 мая 2021 17:25

«Пытались переместить ценности через границу на сумму 4 тысячи рублей». Вот как пограничники находят мошенников