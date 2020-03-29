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Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»

29 марта 2020 17:33
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Новости Беларуси. Всего в Беларуси сейчас 94 подтвержденных случая. 32 вылечились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»-1

На поправку идет и витебский дизайнер Татьяна Ефремова – первая гражданка Беларуси, у которой подтвердился диагноз.

«Внутри было очень неспокойно». Первая заболевшая коронавирусом белоруска рассказала, как узнала о диагнозе

Сейчас готовится к выписке на живописной базе отдыха за городом. Сюда перевели на карантин после инфекционки.

Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»-4

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Постараюсь провести время с семьей. Я по ним очень-очень соскучилась, хочу всех обнять. Конечно, так долго в изоляции и так далеко от семьи я, наверное, не была еще ни разу в жизни.

# Коронавирус # Здоровье # Татьяна Ефремова # Яна Шипко # Фотофакт

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