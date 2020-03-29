Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»

Новости Беларуси. Всего в Беларуси сейчас 94 подтвержденных случая. 32 вылечились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Всего в Беларуси сейчас 94 подтвержденных случая. 32 вылечились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На поправку идет и витебский дизайнер Татьяна Ефремова – первая гражданка Беларуси, у которой подтвердился диагноз.
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Сейчас готовится к выписке на живописной базе отдыха за городом. Сюда перевели на карантин после инфекционки.
Татьяна Ефремова, дизайнер:
Постараюсь провести время с семьей. Я по ним очень-очень соскучилась, хочу всех обнять. Конечно, так долго в изоляции и так далеко от семьи я, наверное, не была еще ни разу в жизни.