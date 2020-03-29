Первая заболевшая коронавирусом белоруска всё ещё на карантине. «Так далеко от семьи я, наверное, не была ни разу в жизни»

Сейчас готовится к выписке на живописной базе отдыха за городом. Сюда перевели на карантин после инфекционки.

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Постараюсь провести время с семьей. Я по ним очень-очень соскучилась, хочу всех обнять. Конечно, так долго в изоляции и так далеко от семьи я, наверное, не была еще ни разу в жизни.