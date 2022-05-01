Пётр Петровский: экономические санкции ухудшают жизнь людей и являются своего рода геноцидом

Петр Петровский, политолог:

Нас сегодня хотят обучить определенным правам человека, ведь эти все идеологемы являются ничем иным, как оправданием новой колонизации и нового геополитического геноцида. Те же самые санкции, экономические санкции создают негативные условия, ухудшают жизнь людей и являются своего рода таким геноцидом. Конечно, здесь возникает вопрос: кто за это несет ответственность? За это несет ответственность коллективный Запад, который до сих пор проповедует идеологию экономического геноцида. И мы должны это понимать, знать и понимать, с кем граничим на своих западных рубежах.

Политолог Вячеслав Сутырин: «Против России фактически уже ведется прокси-война». Подробнее.