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Пётр Петровский: экономические санкции ухудшают жизнь людей и являются своего рода геноцидом

01 мая 2022 16:37
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Геноцид приобрел другие формы. Те же санкции, информационное давление. Многие бездумно пользуются этим понятием, политизируя его, тем самым стирая истинное значение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Пётр Петровский: экономические санкции ухудшают жизнь людей и являются своего рода геноцидом-1

В XXI веке вполне можно оперировать и такими понятиями, как информационный и санкционный геноцид.

Пётр Петровский: экономические санкции ухудшают жизнь людей и являются своего рода геноцидом-4

Петр Петровский, политолог:
Нас сегодня хотят обучить определенным правам человека, ведь эти все идеологемы являются ничем иным, как оправданием новой колонизации и нового геополитического геноцида. Те же самые санкции, экономические санкции создают негативные условия, ухудшают жизнь людей и являются своего рода таким геноцидом. Конечно, здесь возникает вопрос: кто за это несет ответственность? За это несет ответственность коллективный Запад, который до сих пор проповедует идеологию экономического геноцида. И мы должны это понимать, знать и понимать, с кем граничим на своих западных рубежах.

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# Международная политика # общество # Петр Петровский # Александра Качан # Фотофакт

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