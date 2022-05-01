«У мужчин наворачивались слёзы». О мероприятиях ко Дню Победы и летних фестивалях рассказывает министр культуры

Новости Беларуси. В память о каждом третьем. Три березовые аллеи заложили накануне в мемориале «Шуневка». Из-за схожей трагической судьбы эту деревню называют сестрой Хатыни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ее история оборвалась 22 мая 1943-го. Нацисты сожгли деревню вместе с жителями. Особенно жестоко расправились с детьми – живьем бросили в колодец. 66 березок высадили работники Министерства культуры. Подробнее здесь.

Яна Шипко, корреспондент:

Анатолий Мечиславович, мы сегодня встречаемся в мемориале «Шуневка», где работники Министерства культуры вместе с вами высадили 66 березок. Жизни ровно такого же количества мирных жителей здесь трагически оборвались в мае 1943-го. И пусть Шуневка известна не так, как Хатынь, тем не менее повторила ее страшную судьбу. Что на ваш взгляд важно сейчас сделать, чтобы эта память не просто жила, но еще и правильное отношение к ней было, особенно у подрастающего поколения, у молодежи? «У мужчин наворачивались слезы». Как правильно говорить о войне, особенно с молодежью?

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Во время реконструкции мы увидели всю трагедию. У нас, у взрослых, у мужчин наворачивались слезы на глазах. Я считаю, что сфера культуры как одна из ключевых должна говорить на понятном языке с нашими зрителями, с нашими посетителями об ужасах военного лихолетья. Говорить о патриотических чувствах, которые должны проявляться людьми любого возраста.

Яна Шипко:

Сам День Победы как планируется отмечать в этом году? Может, что-то особенное будет? Мы обязаны говорить правду, чтобы мировое сообщество понимало великий подвиг советского солдата, белорусского народа Анатолий Маркевич:

Масштабно планируется отмечать. В этом году мы для себя спланировали очень грандиозные мероприятия, которые пройдут во всех регионах, начиная от приведения в порядок мемориальных комплексов, мест захоронений. 6 мая у нас во Дворце Республики пройдет грандиозное мероприятие. Ему будет предшествовать выставка военной техники, образцов военной техники на площади возле Дворца Республики. Будет несколько павильонов. Один из них будет повествовать о геноциде белорусского народа. Мы обязаны говорить правду, мы обязаны это делать для того, чтобы все мировое сообщество понимало всю трагедию и понимало великий подвиг советского солдата, белорусского народа, который выстоял в неимоверно сложных условиях и добыл Великую Победу для всего мирового сообщества. По доброй традиции будут возложены венки, цветы к Вечному огню. Мы услышим новые выступления, новые композиции в этом святом месте, которые написаны нашими композиторами, авторами именно под данное мероприятие.

Яна Шипко:

Какие еще события планируются в Год исторической памяти и каким культурным аспектам важно уделить внимание? Речь не только о концертах, представлениях. У нас бережно хранятся уникальные обряды, например. Очень важно, чтобы мы видели наши исторические корни Анатолий Маркевич:

Нематериальное культурное наследие. Мы видим нашу богатейшую историю, наши обряды, вы верно заметили, наше народное творчество, ведь оно является аутентичным. Очень важно, чтобы мы видели наши корни, исторические корни, и шли за нами последовательно те, кто будет продолжать эти хорошие, добрые традиции. Этот год ознаменован юбилейными датами классиков белорусской литературы. Это отдельные мероприятия. Максим Танк, Янка Купала, Якуб Колас. Проводили республиканский субботник в филиалах нашего мемориального музея Якуба Коласа. И вы знаете, там проникаешься теми чувствами и понимаешь, что хожены тропинки великими людьми.

Яна Шипко:

Каким будет фестивальное лето в Беларуси в этом году? Насколько масштабной будет «Александрия»? Уже, в принципе, много фестивалей, не только «Славянский базар». Ведь некоторые звезды демонстративно отказывались в 2021 году приезжать. Кого ждете нынче? О фестивале в Александрии и «Славянском базаре»: соберем лучшие традиции белорусской земли Анатолий Маркевич:

На подобные масштабные, грандиозные мероприятия, которые проходят и в Александрии, и в Витебске в рамках «Славянского базара», попасть большая честь. И мы еще подумаем. Яна Шипко:

Будет кастинг? Анатолий Маркевич:

Будет кастинг определенный. Но на самом деле, если серьезно, мы рады всех видеть. Рады всех видеть – артистов, исполнителей, тех, кто к нам относится с глубоким уважением, с душой. Поэтому новый формат «Купалья» («Александрия собирает друзей»). Соберем лучшие традиции нашей белорусской земли, интерактив будет присутствовать, конечно же, чтобы разные регионы нашей страны были вовлечены.

По «Славянскому базару» – он обновится, безусловно. Уровень традиционности, потому что добрые традиции мы должны соблюдать, безусловно. Но будет насыщен и новыми блоками, концертными программами. Очень важно, что Витебск не ограничивается только основными площадками. Весь город живет этой жизнью. Яна Шипко:

Широкая будет география? Наша земля богата людьми, которые прославляют достижениями свой край