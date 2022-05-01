«Особой популярностью пользуются БАДы». За какими товарами в белорусские аптеки едут из Литвы и Латвии?

В Прибалтике растет инфляция, а с ней и цены в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но латыши и литовцы нашли альтернативу. Наша страна на время пасхальных праздников открыла безвизовый въезд для жителей прибалтийских республик. «Хотели арестовать». Что происходит на белорусско-латвийской границе после запрета на покупку белорусского топлива? Подробности здесь.

Все-таки родственные узы крепче любой экономики и политики. Заодно гости закупаются в Беларуси: смачна и по сравнению с ЕС недорого.

Автозаправки, магазины, аптеки – самый популярный и вынужденный маршрут среди латышей и литовцев в Беларуси. К примеру, в браславской аптеке, говорят, что иностранцев видят сразу: покупают в первую очередь обезболивающее и противовоспалительное. И это не сарказм.