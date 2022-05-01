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«Особой популярностью пользуются БАДы». За какими товарами в белорусские аптеки едут из Литвы и Латвии?

01 мая 2022 16:36
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В Прибалтике растет инфляция, а с ней и цены в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но латыши и литовцы нашли альтернативу. Наша страна на время пасхальных праздников открыла безвизовый въезд для жителей прибалтийских республик.  

«Хотели арестовать». Что происходит на белорусско-латвийской границе после запрета на покупку белорусского топлива? Подробности здесь.  

«Особой популярностью пользуются БАДы». За какими товарами в белорусские аптеки едут из Литвы и Латвии?-1

Все-таки родственные узы крепче любой экономики и политики. Заодно гости закупаются в Беларуси: смачна и по сравнению с ЕС недорого.  

«Особой популярностью пользуются БАДы». За какими товарами в белорусские аптеки едут из Литвы и Латвии?-4

Автозаправки, магазины, аптеки – самый популярный и вынужденный маршрут среди латышей и литовцев в Беларуси. К примеру, в браславской аптеке, говорят, что иностранцев видят сразу: покупают в первую очередь обезболивающее и противовоспалительное. И это не сарказм.  

«Особой популярностью пользуются БАДы». За какими товарами в белорусские аптеки едут из Литвы и Латвии?-7

Алина Войтеховская, заведующая Центральной аптекой Браславского района:  
Особой популярностью пользуются БАДы – гематогены наши и аскорбиновая кислота. Они очень любят наши белорусские препараты именно из-за качества. Они качественные, доступные по цене. И не все у них есть в наличии.  

# Белорусские лекарства # общество # Алина Войтеховская # Виктор Пралич # Фотофакт

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