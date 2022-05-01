«Господин Байден забыл и более свежие имена». Что не так с заявлением президента США о геноциде народа Украины?

Оценивая то, что происходит вокруг, невольно задаешься вопросом: неужели действительно стерлись из памяти события Второй мировой? Неужели забыты жертвы той войны, геноцида? Сегодня не стесняются прославлять нацизм, не отдавая себе отчет, скольких эта идеология погубила, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А геноцид приобрел другие формы. Те же санкции, информационное давление. Многие бездумно пользуются этим понятием, политизируя его, тем самым стирая истинное значение. Так что же можно назвать геноцидом, каким он стал в XXI веке и почему белорусам так важно восстановить историческую справедливость? Разбиралась Александра Качан.

Геноцид коренного населения Америки. Жестокое обращение и убийства продолжались на протяжении веков. Массово истреблены миллионы коренных американцев.

Середина XIX века. Голод в Ирландии. Бездеятельность властей Англии привела к гибели более миллиона ирландцев. Еще миллион вынуждены были иммигрировать.

Массовая травля и убийства армян турками в начале XX века. Жертвами со стороны христиан в Османской империи стали от одного до полутора миллиона человек.

Холокост и зверски уничтоженные фашистами миллионы евреев. В исторических источниках можно найти численные данные о 6 миллионах человек, но фактическая цифра, считается, намного выше.

Мировая история приводит достаточно фактов геноцида, итогом которого стали миллионы загубленных человеческих судеб. Трактовка понятия четко называет: геноцид – это целенаправленное уничтожение людей по разным группам принадлежности – национальной, этнической, расовой, религиозной. Сегодня же многие политики, в буквальном смысле, используют это понятие как рычаг политического давления, политической войны и, главное, таким образом вводят в заблуждение умы людей. Нечестный способ заполучить мнимый авторитет. И вот пример: недавно кинутое заявление Байдена в адрес России. Оно возмутило общественность. Американский лидер обвинил русских в геноциде украинского народа. Политолог Вячеслав Сутырин: «Против России фактически уже ведется прокси-война». Подробнее.

Леонид Дубаневич, член военно-научного общества и Союза журналистов Беларуси:

Чья бы коровка мычала, американская молчала. Джозеф Робинетт Байден видимо забыл, что он сейчас руководит страной, которая родилась в результате геноцида. 95 миллионов коренных жителей Северной Америки, индейцев, были уничтожены. Господин Байден забыл и более свежие имена, такие факты. Тот геноцид, который люди его страны учинили во Вьетнаме. Кстати, они тоже там использовали старую тактику войны с индейцами.

Вопросов к американской стороне немало. Перечисленный список может добавить и Ирак, где после вторжения США и НАТО погибло более 150 тысяч человек. Да и Украина. Донбасс, где восемь лет продолжается обстрел жилых кварталов. И другие города.

Леонид Дубаневич:

По Херсону буквально нанесли удар ракетами «Точка У» и ракетами РСЗО «Град». Это такие оружия, которые не являются высокоточными. Оно бьет по площадям. Как можно больше чтобы убить. А то, что делали немцы, расстреливая мирных людей и закапывая их в землю. То же самое делается и в Украине: эти ямы с массовыми захоронениями обнаружены.